Pendik’te parçalara ayrılarak çöp konteynerine atılan erkek cesedinin kimliği belli oldu. Cesedin 79 yaşındaki Nihat Salih isimli kişiye ait olduğu belirlendi.

Pendik Dumlupınar Mahallesi’nde sabah saatlerinde çöp atmaya giden bir vatandaşın ihbarı üzerine çöp konteynerinde parçalanmış erkek cesedi bulunmuştu. Olaya ilişkin geniş çaplı çalışma başlatan polis ve olay yeri inceleme ekipleri, konteynerlerde incelemeler yaparak cesedin kafası ve diğer vücut parçalarını topladı. 8 parçaya bölündüğü tespit edilen cesedin kimliği belli oldu. Cesedin 79 yaşındaki Nihat Salih isimli kişiye ait olduğu tespit edildi. Öte yandan, haberi alarak olay yerine gelen kızı gözyaşlarına boğuldu.