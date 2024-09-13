Pendik Belediyesi Tehlikesiz Atıklardan Türetilmiş Yakıt Üretim Merkezi; dolap, masa, sandalye, dal ve budak gibi atıkları ekonomiye kazandırmayı sürdürüyor. Atıkları enerji santrallerine alternatif yakıt kaynağı olarak gönderen tesis, geçen yıla kıyasla yüzde 54’lük artışla 4 bin 175 ton atık topladı. Toplanan atıklar sayesinde 14 bin varil petrol, 17 bin mwh enerji tasarrufu sağlandı.

Pendik Belediyesi 2023 yılı başında “Tehlikesiz Atıklardan Türetilmiş Yakıt Üretim Merkezi” SRF Tesisi) kurdu. Tesis, geçen yılın ilk 7 ayında dolap, masa, sandalye, dal ve budak gibi 2 bin 700 ton atık topladı. Toplanan atıklar özel işlemlerden geçirilerek enerji santrallerine alternatif yakıt kaynağı olarak gönderildi. Toplanan dal ve budak atıkları ise SRF Ön İşlem Tesisi’nde parçalanarak biyokütleden enerji üretimi için enerji tesislerine yollandı.

14 bin varil petrol tasarrufu

Pendik Belediyesi SRF Tesisi, bu yılın ilk 7 ayında ise topladığı atık miktarını yüzde 54 artırarak 4 bin 175 tona çıkardı. Toplanan atıklar sayesinde 4 bin 175 ton atıkla 770 ton daha az sera gazı salınımı gerçekleşirken 17 bin mwh enerji tasarrufu sağlandı. Ayrıca 18 bin m3 depolama alanı kazanılırken yaklaşık 14 bin varil petrol tasarrufu sağlanmış oldu.