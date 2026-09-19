"Suriye ile ortak planlama yürütüyoruz; YPG’de pratik adımlar görülmeli"

Aralık 2024’ten bu yana Şam yönetimiyle çok sayıda dosya üzerinde çalışıldığını belirten Bakan Fidan; Suriye’nin toprak bütünlüğü, yeniden imarı, DEAŞ ve terörle mücadele gibi başlıkları koordine etmek üzere iki ülke cumhurbaşkanlarının talimatıyla ortak planlama grubu kurulduğunu ifade etti.

911 kilometrelik sınır hattı nedeniyle Suriye ve Irak’taki istikrarın doğrudan Türkiye’yi etkilediğine işaret eden Fidan, YPG’nin entegrasyon sürecine ilişkin şunları söyledi:

"Süreçte tarafların ortaya koyduğu beyanatlar ve kontrollü ilerleme arzusu önemli ve bunu olumlu karşılıyoruz. Ancak tüm koşullar yerine gelene dek gelişmeleri dikkatle izlemek durumundayız. Beyanatlar iyi olsa da gerisinde pratik adımların atılması gerekiyor. Bu adımları yakından takip ediyoruz."

"Netanyahu politikaları sadece bölgeye değil, tüm dünyaya tehdit"

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun iktidarını sürdürmek amacıyla suni krizler ürettiğini ve Türkiye karşıtı söylemleri de bu çerçevede araçsallaştırdığını belirten Fidan; Gazze ve Lübnan’ın ardından Suriye’nin de kalıcı bir çatışma sahasına dönüştürülmek istendiğini kaydetti.

Türkiye’nin provokasyonlara kapılmayacak bir devlet aklına sahip olduğunu dile getiren Fidan; İsrail’in uluslararası toplum nezdinde yalnızlaştığını, Netanyahu’nun politikalarının yalnızca Orta Doğu için değil, küresel güvenlik için bir tehdit oluşturduğunu ve bu algının İsrail’in geleneksel müttefiklerinde dahi zemin bulmaya başladığını söyledi.

Mekke İttifakı kurumsallaşıyor: Yeni üyelere kapı açık

Mekke İttifakı bünyesinde güçlü bir irade bulunduğunu açıklayan Fidan, anlaşmada öngörülen daimi sekretaryanın teşkili ve askeri karargahın faaliyete geçirilmesine yönelik teknik hazırlıkların tamamlanmak üzere olduğunu duyurdu. Kısa süre içinde karargaha personel görevlendirmesi yapılacağını belirten Bakan Fidan, ittifakın kurucu ülkelerin mutabakatıyla yeni bölge devletlerine de açılabileceğini, temel vizyonun bölge içi sorunları dış müdahaleler olmadan ortak sahiplenmeyle çözmek olduğunu aktardı.

Husilerin Suudi Arabistan altyapısına ve kutsal mekanlara yönelik saldırılarını kınayan Fidan, Riyad yönetiminin ABD-İran geriliminin içine çekilmesini doğru bulmadıklarını ifade etti. Fidan, ittifak hukuku gereğince Suudi Arabistan ile dayanışma içinde olduklarını ve talep edilmesi halinde belirli teknik-askeri ihtiyaçları karşılama noktasında tereddüt etmeyeceklerini dile getirdi.

ABD-İran diyaloğu ve Rusya-Ukrayna savaşında yeni aşama

Pakistan zemininde başlatılan ABD-İran temaslarının tıkanmasının ardından Katar’ın kritik bir arabuluculuk rolü üstlendiğini hatırlatan Fidan, ABD’deki seçim takvimi nedeniyle pozisyonları yakınlaştırmanın zor olduğunu ancak ihtimal dışı kalmadığını söyledi.

Rusya-Ukrayna Savaşı'nın 2025 yılından itibaren bir yıpratma sürecinden çıkarak sivil altyapıyı, enerji şebekelerini ve limanları hedef alan doğrudan bir yok etme savaşına evrildiğini belirten Fidan, Karadeniz’deki risklere dikkat çekti. Türkiye’nin seyrüsefer ve gıda arz güvenliğini temin etmek amacıyla hem Moskova’ya hem de Kiev’e somut bir teklif ilettiğini ve taraflardan gelen yanıtlar üzerinden bir uzlaşı zemini arandığını aktardı.

Ege'de macera arayışına uyarı, S-400 ve CAATSA temasları

Yunanistan iç siyasetinde Türkiye faktörünün bir iç politika malzemesi olarak kullanıldığını belirten Dışişleri Bakanı Fidan, gerilimden yana olmadıklarını yineledi. Ege ve kıta sahanlığı başlıklarında diplomatik temasların sürdüğünü ifade eden Fidan, "Biz gerilimden taraf değiliz, asıl olan barıştır. Ancak TSK ve Sahil Güvenlik Komutanlığımız tam teyakkuzdadır. İrrasyonel ve maceracı adımlara tevessül edilirse bu devletin ciddiyeti ve caydırıcı gücü herkesçe bilinir" dedi.

Savunma sanayiini kısıtlayan ABD yaptırımlarına da değinen Fidan, CAATSA yaptırımlarının kaldırılması amacıyla S-400 meselesinin çözümüne dönük karşılıklı iyi niyetli fikirlerin masada olduğunu ve yapıcı bir çıkış yolu arandığını açıkladı.

"Terörsüz Türkiye sürecinde tehdidin lağvedilmesi şart"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu hitabında küresel krizlerin çözümünün yanı sıra yapay zekanın getirdiği risklere karşı uluslararası ortak hareket çağrısında bulunacağını bildiren Fidan, iç güvenlik ve sınır ötesi operasyonlara ilişkin de net mesaj verdi.

"Terörsüz Türkiye" hedefinde bir yılı aşkın sürenin geride kaldığını hatırlatan Fidan; sadece niyet beyanlarının kafi gelmeyeceğini, örgütün silah bırakması ve kendisini feshetmesi gerektiğini vurguladı. Suriye ve Irak’ta artık hiçbir yasa dışı silahlı gruba alan açılmayacak yeni bir siyasi kararlılığın oluştuğunun altını çizen Fidan, her iki ülkenin meşru otoriteleriyle yürütülen sürecin Türkiye'yi terör tehdidinden kalıcı olarak kurtaracağını belirtti.