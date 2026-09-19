Konut ve iş yeri piyasasında ikinci el ağırlığı

Ağustos ayında Bursa genelinde kayıtlara geçen 3 bin 914 konutluk satış hacminde mevcut konutların payı dikkat çekti. Kentte 1.117 sıfır (ilk el) konut satışı gerçekleşirken, 2 bin 797 adet ikinci el konut yeni sahibini buldu; iki grup arasındaki fark 1.680 konut olarak kaydedildi.

Ticari taşınmaz tarafında ise ağustos ayında 521 iş yeri satışı tamamlandı. Bu satışların 132’si birinci el, 389’u ise ikinci el dükkan ve ofislerden oluştu.

Yabancıya 32 konut satıldı: Zirve Osmangazi ve Nilüfer’in

Bursa genelinde yabancı uyruklulara ağustos ayında toplam 32 konut satışı yapıldı. İlçe bazlı dağılımda Osmangazi, 16 konut satışıyla kent genelindeki yabancı satışlarının tam yarısını tek başına karşıladı. Osmangazi’yi 10 konutla Nilüfer takip ederken; Gemlik’te 3, Karacabey’de 2 ve İnegöl’de 1 konut yabancı alıcılara devredildi.

Konut alımlarında uyruk dağılımı

Yabancıların ilçe bazındaki konut tercihlerinde uyruk dağılımı şu şekilde gerçekleşti:

Osmangazi: 11 konut ile Kuveyt vatandaşları listenin ilk sırasında yer aldı. İlçede ayrıca Bulgaristan (2), Filistin (2) ve Katar (1) uyruklulara satış yapıldı.

Nilüfer: Satışlar geniş bir coğrafyaya yayıldı. İlçede Bulgaristan vatandaşları 3, Azerbaycan vatandaşları 2 konut satın aldı. Ukrayna, Çin, Kuveyt, Mısır ve Irak vatandaşlarına ise birer konut satışı gerçekleşti.

Diğer İlçeler: Gemlik’te Azerbaycan, Kuzey Makedonya ve Irak vatandaşları birer konut alırken; Karacabey’de Bulgaristan ve Afganistan uyruklular birer adet edindi. İnegöl’de ise 1 konut Ukrayna vatandaşına satıldı.

Ticari gayrimenkulde Rus vatandaşları öne çıktı

Yabancı yatırımcıların Bursa’daki ticari gayrimenkul ilgisi 13 iş yeri satışı ile verilere yansıdı. İş yeri satışlarının büyük kısmı yine Osmangazi’de yoğunlaştı ve ilçede yabancılara 11 iş yeri satıldı.

Osmangazi’deki ticari taşınmaz alımlarında Rusya Federasyonu vatandaşları 9 iş yeri ile başı çekti. İlçedeki diğer iki satış ise Azerbaycan ve Kuveyt vatandaşlarına yapıldı. Kentteki kalan ticari satışlarda; Gemlik’te Türkmenistan, Orhangazi’de ise Çin Halk Cumhuriyeti vatandaşı birer iş yerinin mülkiyetini devraldı.