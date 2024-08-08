Hangi Ülkenin: Türkiye

Kurucusu: Mois Kariyo, Yasef Kariyo

Kuruluş Tarihi: 1950

Resmi Sitesi: https://www.penti.com/

Penti Hakkında Bilgi

Penti markasının öyküsü 1950 yılında başlamıştır. Mois Kariyo ve Yasef Kariyo tarafından iki ayrı şirket kuruldu ve bu sektöre bu şekilde başlandı. 1970 yılında Öğretmen Çorap ismi ile üretim yapan bu marka 1971 yılında İstanbul, Bayrampaşa’da üretim tesisi kurdu ve şirketin büyümesi için önemli adımlardan biri atılmış oldu. Öğretmen Çorap ismi, o yıllarda ince kadın çorabını genellikle kullanan öğretmenlerden gelmektedir. 1980 yılında Sami Kariyo bu şirketin başına geçti ve yönetimi ele aldı. Ürünlerini biraz daha genişleten bu marka farklı renkler, farklı desenler ve farklı kalitede ürünler üretmeye başladı. Daha sonra 1984 yılında şirket Penti ismini aldı. O tarihten bugüne kadar Penti markasını ürünlerini genişleterek çocuk çorabı, erkek çorabı, ev giyimi, iç giyim, bikini, mayo, plaj giyim ürünleri de üretip satmaya başladı. Penti’nin üretim tesisi bu ürünleri üretmek için yeterli olmayınca 1994 yılında Çorlu’da bir üretim tesisi kuruldu. Bu tesiste şuan yılda 86 milyon çift çorap üretilmektedir.

Penti kurulduğu tarihten beri hiç bir zaman kaliteden ödün vermemiştir. Türkiye’nin en çok sevilen çorap ve iç giyim mağazasıdır. Müşterilerinin düzenli alışveriş yaptığı ürünlerden hiç bir zaman şikayetçi olmadığı bir markadır. Bu alanda en çok bilinen marka Penti’dir ve yapılan araştırmalarda marka bilinirliği oranı %99 ‘dur. Penti’nin Türkiye’de 60 ilde 300 mağazası, Yurt dışında ise 29 farklı ülkede, 106 mağazası bulunmaktadır. Penti, İngiltere, İtalya, Çin, Amerika, Suudi Arabistan, İngiltere, Moğolistan ve bunlar gibi birçok dünya ülkesine satış yapmaktadır.

Penti Hangi Ülkenin

Cevap: Türkiye

Penti Mağazalarının Bulunduğu İller

İstanbul

Ankara

İzmir

Adana

Afyonkarahisar

Amasya

Antalya

Aydın

Balıkesir

Bolu

Bursa

Çanakkale

Çankırı

Denizli

Diyarbakır

Edirne

Elazığ

Erzurum

Eskişehir

Gaziantep

Hatay

Isparta

Mersin

Kayseri

Kocaeli

Konya

Kütahya

Malatya

Manisa

Kahramanmaraş

Mardin

Muğla

Nevşehir

Ordu

Sakarya

Samsun

Sivas

Tekirdağ

Tokat

Trabzon

Şanlıurfa

Uşak

Van

Zonguldak

Kırıkkale

Batman

Yalova

Karabük

Osmaniye

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