Petrol Ofisi Madeni Yağlar, otomotiv endüstrisinde dünyanın önde gelen fuarlarından Automechanika İstanbul’da ziyaretçilerle buluştu. Başta Maxima ve Maximus olmak üzere ihracat ürünleri ile fuara katılan Petrol Ofisi Madeni Yağlar standı, fuarda ilgi gören stantlar arasında yer aldı.

Automechanika İstanbul, bu yıl 35 ülkeden 1.450 firmanın katılımı ile gerçekleşti. Otomotiv satış sonrası endüstrisinin bölgedeki buluşması olan Automechanika İstanbul’da Türkiye madeni yağlar ve kimyasallar pazarının önde gelen firmalarından Petrol Ofisi Madeni Yağlar da başta Maxima ve Maximus olmak üzere tüm ihracat segmenti ürünlerini tanıttı.

Hem binek hem de ticari araçlar için koruma, kalite ve performans sunmak için üretilen Maxima motor yağları fuarda ilgi gören ürünler arasında yer aldı. Fuarda sergilenen Maximus ticari araç yağları da ağır araçlar için geliştirilmiş özel formülü ile dikkat çekti.

Son yıllarda hem yurt içinde hem yurt dışında önemli bir atılım yaparak büyümeye devam ettiklerini söyleyen Petrol Ofisi Grubu Madeni Yağlar Direktörü Sezgin Gürsü, “Pazar büyürken Petrol Ofisi Madeni Yağlar olarak pazarın üzerinde büyümeye, pazar payı kazanmaya devam ediyoruz. Türkiye’ye ve madeni yağlar pazarının büyüyeceğine güveniyoruz. Bu doğrultuda yatırımlarımıza devam ediyoruz. Geçen yıl Maxima ürününü Adaptech teknolojisiyle yenileyip yeni ambalajıyla piyasa sürmüştük. Bu yıl da ağır ticari araç markamız Maximus için benzer bir yenilik yapacağız. Ayrıca global çapta Chevron Denizcilik ve Texaco ile iş birliği yapıyoruz. Chevron Denizcilik ile iş birliğimiz yaklaşık 10 yıldır sürüyor. İki yıl önce de Texaco’nun tüm üretim ve dağıtım faaliyetlerini üstlendik ve bu iş birliği giderek büyümeye devam ediyor.” dedi.

33 ülkeye yılda 30 milyon doların üzerinde ihracat

Türkiye’den 33 ülkeye yılda ortalama 30 milyon doların üzerinde ihracat yaptıklarını da sözlerine ekleyen Gürsü açıklamasının devamında şunları söyledi: “Madeni yağlar pazarındaki liderliğimizi, uluslararası arenada da sürdürebilmek için çalışıyoruz. Bu nedenle Automechanika İstanbul, bizim için hem mevcut hem de potansiyel müşterilerimizle buluşmak ve ürünlerimizi tanıtmak için eşsiz fırsatlar sunuyor. Yoğun katılımla gerçekleşen fuarda, küresel iş ortaklarımızla bir araya gelirken geniş ürün yelpazemizi ve benzersiz madeni yağ çözümlerimizi hem yurt içi hem yurt dışı tüketiciler ile buluşturduk. Fuarda başta Maxima ve Maximus ürünlerimize olmak üzere geniş ürün yelpazemize gösterilen yoğun ilgi de sektördeki güçlü konumumuzu bir kez daha teyit etti. Üretim ve AR-GE’deki gücümüzün bize sağladığı hızlı, esnek ve her şarta uyum sağlayabilen yapımızın yanı sıra müşteri odaklı yaklaşımımızla pazara öncülük eden ürün ve çözümler sunmaya, kendimizi sürekli geliştirmeye devam edeceğiz.”