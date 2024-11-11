Adaptech teknolojisiyle yenilenen Maximus motor yağlarının özelliklerinin tanıtıldığı Petrol Ofisi Maximus Roadshow tırı, Türkiye’nin çeşitli bölgelerinde ağır vasıta sürücüleriyle buluşuyor.

Türkiye madeni yağ pazarının önde gelen şirketlerinden Petrol Ofisi Grubu, ’Aracın Maximus’a emanet, sen yola devam et’ mesajıyla ağır vasıta motor yağı markası Maximus özelinde Roadshow gerçekleştiriyor. Roadshow kapsamında Türkiye genelinde ağır vasıta sürücüleri için yeni Adaptech teknolojili Maximus ürünlerine yönelik tanıtım ve eğitim turları düzenleniyor. Toplamda 25 farklı lokasyonu ziyaret edecek Maximus tırında, misafirlere çeşitli promosyonlar da hediye ediliyor. Roadshow, 2 Aralık’a kadar Türkiye’nin farklı noktalarında devam edecek.

Yenilenen Maximus motor yağları, Türkiye ve yakın coğrafyanın kapsamlı madeni yağ teknoloji merkezlerinden olan POTEM’de geliştirilen Adaptech teknolojisi sayesinde motor yağındaki eksiltmeyi yüzde 50’ye varan oranda azaltarak yağ ömrünün de uzamasına yardımcı oluyor. Adaptech teknolojisi ile geliştirilen Maximus sayesinde ağır vasıta araçların farklı iklim koşullarında, zorlu ve uzun yol koşullarında motorlarının dayanıklılığı da standartların üzerinde üç kat artıyor.