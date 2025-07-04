Halkın dini inançlarını küçümseyerek kin ve düşmanlığa teşvik eden bu içeriklerin Spotify tarafından kaldırılmadığı belirtildi. Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Dr. Batuhan Mumcu, konuyla ilgili yürütülen çalışmaları kamuoyuyla paylaştı. Leman Dergisi’nde yayımlanan ve Peygamber Efendimiz’i hedef aldığı belirtilen karikatürün ardından dijital mecralarda büyük bir farkındalık oluştu.

Spotify’ın da bu süreçte dikkat çeken platformlardan biri olduğu ifade edildi. Müzik listeleri üzerinden yürütülen propaganda içeriklerini tespit eden Kültür ve Turizm Bakanlığı, platformun bu içeriklere karşı herhangi bir müdahalede bulunmadığını açıkladı. Dr. Batuhan Mumcu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Spotify’da yer alan içeriklerin uzun süredir takip edildiğini, kamuoyunun ve sanat camiasının hassasiyetlerinin dikkate alındığını ve gerekli uyarıların Spotify’a iletildiğini belirtti.

Ancak bu uyarılara rağmen Spotify’ın gerekli adımları atmadığı, dini ve milli değerlere hakaret içeren içeriklerin platformda yer almaya devam ettiği, sanatçılara yönelik ayrımcılıkların ve hak ihlallerinin görmezden gelindiği ifade edildi. Özellikle “playlist” adı altında Peygamber Efendimiz’e yönelik dini hassasiyetleri yok sayan içeriklerin bulunduğu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ı hedef alan ve milletin kültürel ile ahlaki değerleriyle örtüşmeyen paylaşımların yer aldığı bildirildi. Bu tür içeriklerin toplumun birlik ve beraberliğini zedeleyici nitelikte olduğu belirtildi.

Yaşananların hukuki bir mesele haline geldiği ve adli sürecin başlatılması gerektiği vurgulandı. Yetkili kurumların bu konuda göreve çağrıldığı ifade edildi. Sürecin yakından takip edileceği, hiçbir ihlalin cezasız kalmaması için gerekli tüm adımların atılacağı bildirildi. Türkiye’nin dini ve milli değerlerini, kültürel mirasını ve sanatçılarının haklarını hedef alan her türlü tutuma karşı yasal mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği, ülkenin inancına, kimliğine, sanatına ve müziğine sahip çıkılmaya devam edileceği vurgulandı.