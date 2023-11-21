Peynir Bohçası Yapmak İçin Gereken Malzemeler:

Tart Hamuru İçin:

250 gr un

150 gr tereyağı

1 y.k toz şeker

1 tutam tuz

1 y.k su gerekirse

İç Harç İçin:

100 gram rendelenmiş cheddar peyniri

100 gram rendelenmiş beyaz peynir

150 gr labne peyniri

1 dal biberiye

1 dal taze kekik

1 tutam muskat

Karabiber

Üzeri İçin:

1 adet yumurta

Hazırlanışı:

Öncelikle tart hamuru için unve tereyağını elinizle ufalayarak kum haline getirin. Daha sonra diğer malzemeleri ekleyip hamur elde edin ve dinlendirin. Ardından iç harç için peynirleri ve malzemeleri karıştırıp ceviz büyüklüğünde toplar yapıp buzlukta dondurun. Daha sonra hamurdan cevizden biraz büyük bir parça alın. Ardından elinizde yuvarlayın ve iki parmak ile ortasına bastırarak çukur açııp peynirli harçtan içine koyun ve hamuru yanlardan hafifçe iterek kapatıp tekerlek şekli verin. İsterseniz üzerine hamurdan süsler yapın. Tüm hamurları bu şekilde güzelce hazırlayın.Fırın tepsisine dizip ve üzerine yumurta sürüp,190 derecede 15-20 dakika pişirin.