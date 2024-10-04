Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, 29 Eylül 2024 tarihinde oynanan Bursaspor-Muş Spor Nesine 3. Lig 1. Grup müsabakası sonrası iki kulübe ceza verdi. Bursaspor'a 21 bin TL para cezası uygulanırken, Muş Spor'a ise ihtar cezası verildi.

PFDK tarafından yapılan açıklama şu şekilde:

Bursaspor Kulübünün, 29.09.2024 tarihinde oynanan Bursaspor-Muş Spor Nesine 3. Lig 1. Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 21 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Muş Spor Kulübünün, 29.09.2024 tarihinde oynanan Bursaspor-Muş Spor Nesine 3. Lig 1. Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı ihtar cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir.