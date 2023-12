Phasmophobia varsayımı, bazı yönlerden Outlast’ı hatırlatır. Saldırıda olmayacaksınız, her zaman savunmada olacaksınız ya da neredeyse. Bu hayalet avı oyununda bir şeytan kovucu değilsin, şeytani varlıklara karşı savaşmak istemiyorsun. Hayır, sadece pavyondan psikiyatri sığınma evine, yerlere musallat olan bir varlığın varlığına kadar farklı yerlerde doğrulamak için tek silahları analiz araçları olan paranormal olay avcılarına katılıyorsunuz. . Senin hedefin? Seviye atlamak ve daha büyük ve daha büyük kartlara erişmek ve ekipman satın almak için para kazanmak kadar sizi işe alan insanları tatmin etmek ve kazançlarınızı en üst düzeye çıkarmak için doğaüstü unsurlarla ilgili yeterli kanıt toplayın daha verimli, böylece sonraki avlarınızı kolaylaştırır.

Tek başına veya 4 kişiye kadar oynanabilen Phasmophobia, bir oyundan diğerine oldukça benzer bir model ortaya çıkarır, ancak haritanın boyutuna ve zorluklarına bağlı olarak, oyunlar aynı değildir. oyunun bazı unsurlarının rastgele oluşturulduğu.

Bir oyun 2 hatta 3 aşamada gerçekleşir. Birincisi, sizin ve ortaklarınızın, avlanan hayaletin nerede olduğunu belirlemenizi gerektirir. Nitekim, bir ruh bir evde oturuyorsa, yalnızca bir odada ikamet eder. Böylece, birkaç gösterge, böyle bir binanın hangi odasının bir ruh tarafından işgal edildiğini bilmenizi sağlayacak ve bu da kaçınılmaz olarak düşmanlığa dönüşecektir. Her şeyden önce görsel ipuçlarını hesaba katmalısınız. Bir ışığı açmayı seçerseniz (ve bir evdekilerin hepsini değil, aksi takdirde peletler sonunda patlar), aniden ve insan müdahalesi olmadan kapandığını görmek araştırmanızı o alana yönlendirecektir. Buna, kendi kendine kapanan kapılar, aniden düşen nesneler, çalan alarmlar ve Fasmophobia’nın klasik yaylarda oynadığını, ancak korku sinemasından sizi bazı ürpertilerden koparmak için çok etkili olduğunu anlayacaksınız. .

Pasif, savunmasız bir ziyaretçi olarak doğaüstü tezahürler, kendinizi savunmak için bir aletle donanmış olmanızdan çok daha rahatsız edici bir hal alır. Ayrıca karakterinizin çok yavaş hareket ettiğini de unutmayın, bu nedenle yaklaşan bir saldırının uyarı işaretlerine tepki vermezseniz hızlıca kaçmayı ummamalısınız.

Ancak bu yalnızca ilk adımdır. Doğaüstü kaynağı hassas bir şekilde tanımlamak için esas olarak oyunun başlangıcında ilkel olan materyalinize başvurmanız gerekecektir. UV lambası, kızılötesi kamera, elektromanyetik sayaç, yazı kitabı veya sıcaklıkta ani bir düşüşe tanıklık eden nefesiniz, hangi odanın dolu olduğunu belirlemek için kullanılması gereken tüm araçlar olacaktır. Ne yazık ki, bazı olayların sadece karanlıkta gerçekleştiğini bilerek, meşale dahil olmak üzere yalnızca 3 öğeyi yanınıza alabileceksiniz. Bu nedenle, özellikle işbirliği içinde, görevlerin mümkün olduğu kadar emrinizdeki nesnelere göre dağıtılması gerekli olacaktır. Her üyenin her oyunun başında temel öğeleri varsa, ava başlamadan önce bunları kamyona eklemeniz gerekir. Bu yapıldıktan ve her üye evin farklı odalarını keşfettikten sonra, eşyalarına bağlı olarak, belirli belirtiler ortaya çıkar: buzlu bir nefes, çalkalayan bir EMF … yerlere tanıklık eden ilk göstergeler Perili olanların ortaya çıkması uzun sürmez ve bunların hızla günlüğüne yazılması gerekir. Bu aynı zamanda oyunun içinden geçmenin büyük zevkinin de bulunacağı yerdir.Bilimde, başlığın hayal gücünüzü nasıl heyecanlandıracağını bildiği hayalet görünümünü mümkün olduğunca korumak ve bu nedenle bir tür içsel deneyim yaratmaktır, siz. kendi korkularınızla yüzleşmek … çünkü hayalet ortaya çıktığında, işler daha stratejik bir korkuya dönüşür.

Nitekim oyunda tek bir hayalet türü yoktur: Djinn, Nightmare, Spirit … varlıklarını aynı şekilde göstermeyen pek çok varlık. Bununla birlikte, her biri üç kümülatif faktörle kendini gösterir. Bunlar tanımlandıktan, doğrulandıktan ve günlüğünüze kaydedildikten sonra, hangi zihinle uğraştığınızı tam olarak bileceksiniz. Bu nedenle araştırmanızda verimli olmanız ve özellikle her tezahürü iyi analiz etmeyi öğrenmeniz gerekli olacaktır, çünkü zaman sizinle sınırlı olacaktır. Amatör modda (en düşük zorluk), yerleri analiz etmek, materyalinizi hazırlamak ve hayaleti tanımlamak için 5 dakikanız olacak, aksi takdirde akıl sağlığınız, özellikle artan tehdit edici eylemler nedeniyle azalmaya başlayacaktır. peşinde olduğun ruh. Akıl sağlığınız ne kadar düşükse, saldırıya uğrama ve bu süreçte, daha önceki avlarda zor kazandığınız paralarla satın aldığınız, olay yerine getirdiğiniz ekstra teçhizatı kaybetme olasılığınız o kadar artar.

Ardından ek hedefler için bir ava başlayacak. Bir hayalet ve bir Djinn aynı şekilde davranmaz, bazı zihinler diğerlerinden daha çekingen olur, diğerleri daha saldırgan olur … ama her birinin günlüğünüzde incelenmesi gereken kendi güçlü ve zayıf yönleri vardır. onları daha iyi anlamak ve daha fazla para kazanmak için daha fazla kanıt toplamak için. Çünkü sabit hedef, hangi ruhu yapmamız gerektiğini belirlemekse, başlangıç ​​kamyonunda belirtilen diğerleri, ek eylemler gerçekleştirmeyi ister: bir termometre ile tespit edin (bir tane satın aldığınız sürece) dondurucu bir sıcaklıkta bir oda, biraz tütsü ile sakinleşin, hayaletin olası saldırısı … veya daha iyisi, doğrudan fotoğraf çekin.