PS5 veya tam adıyla PlayStation 5, Sony’nin beşinci ev konsoludur. Kasım 2013’te piyasaya sürülen PS4’ün halefidir. Üretici, PS5 çıkış tarihini duyurdu ve sistem ilk olarak 12 Kasım’da seçilen bölgelerde devreye girecek. Şirket ayrıca PS5 hisse senedinin dünya çapında mevcut olduğu bir PS5 fiyatını doğruladı. Bağlantıdan PS5 Hisse Senedi Bildirimlerini Nasıl Alacağınızı öğrenebilirsiniz.

Bu PS5 kılavuzunda, nihai PlayStation 5 kaynağını derledik. SSD, ışın izleme ve 3D ses dahil olmak üzere sistemin donanımı hakkında bilmeniz gereken her şeyi paylaşacağız. Ek olarak, duyurulan tüm PS5 oyunları ve tüm PS5 lansman oyunlarının yanı sıra PS5’in geriye dönük uyumluluğundaki düşüşü de bulacaksınız. Konsola ve özelliklerine daha kapsamlı bir bakış için aşağıdakilere bakın: PS5 İncelemesi – Satın Almalı mısınız?

PS5 Kılavuzu: Donanım

PS5, Sony’nin şimdiye kadar ürettiği en güçlü PlayStation’dır. Sistem, süper şarjlı özelleştirilmiş bir CPU ve GPU’ya ek olarak, ultra yüksek hızlı bir SSD sabit diske ev sahipliği yaparak, yıldırım hızında yükleme hızları ve tamamen yeni deneyimler sağlar. Ayrıca konsolda ayrıca donanım ışını izleme, saniyede 120 kareye kadar destek, göze çarpan 8K çıkış ve 3D ses bulunur.

Ultra yüksek hızlı SSD, oyunların her zamankinden daha hızlı yükleneceği anlamına gelir. Aynı zamanda, sabit sürücüden daha fazla verinin önceki konsollara göre daha hızlı çıkarılabileceği anlamına gelir ve oyun geliştiricilerine Ratchet & Clank: Rift Apart’ta görülen boyutlar arası geçişler gibi yeni olanaklar sunar.

Donanım ışını izleme, ışık ışınlarının ayrı ayrı simüle edilmesini sağlayarak önceki konsollarda görülenlerden çok daha gerçekçi yansımalar ve gölgeler oluşturur. Bu, sonuçta geliştiricilerin daha inandırıcı görseller oluşturmasına olanak tanıyarak Gran Turismo 7 gibi başlıkların fotoğraf gerçekçiliğinin sınırlarını zorlamasına olanak tanır.

Saniyede 120 kareye kadar destek, belirli başlıkların önceki konsollara göre daha akıcı çalışmasına olanak tanır. Başlıklarının nasıl performans gösterdiği konusunda bireysel kararlar vermek oyun geliştiricisine bağlı olsa da, PS5 kabarcıklı kare hızlarını işleyebilir. Saniyede 120 kare hızında çalışan tüm PS5 oyunlarının listesi burada.

8K çıkış, PS5’in 4320p çözünürlüklü ekranlarla uyumlu olacağı anlamına gelir. Bir kez daha, çözümler her geliştiricinin kendi takdirine bağlı olacaktır, ancak başlıkların büyük çoğunluğunun HDR ile doğal 4K’da çalışmasını beklemelisiniz.

PlayStation’ın tescilli Tempest Engine tarafından desteklenen 3D ses, 1000’lerce ses kaynağını aynı anda ayrı ayrı işleme yeteneği ile ilgilidir ve oyun oynarken aldığınız keyfi artıracak daha sürükleyici ses manzaraları yaratır.

Teknik özellikler

PS5’in teknik özellikleri veya teknik özellikleri, şimdiye kadar piyasaya sürülen en güçlü PlayStation olduğu anlamına gelir. Aşağıda, PlayStation 5’in donanım bileşenlerinin tam bir dökümünü bulacaksınız.

Elbette, bu rakamlar tek başına sizin için pek bir şey ifade etmeyebilir. O halde yazımızı okumaya devam edin:)

SSD

Sony, inanılmaz derecede yüksek aktarım hızlarına izin verecek şekilde özelleştirilmiş PS5’in SSD’sine büyük bir vurgu yaptı. Bu teknolojinin avantajları, oyunların daha hızlı yükleneceği anlamına gelir, ancak aynı zamanda Ratchet & Clank: Rift Apart’ta sergilenen boyutlar arası geçişler gibi yeni oyun olanakları da sağlar. Aşağıdaki karşılaştırma tablosu, birkaç farklı cihaz arasındaki G / Ç işlem hacmi farklılıklarını gösterir ve rekabete kıyasla PS5’in verileri yakalamada ne kadar hızlı olduğunu gösterir.

Depolama alanı açısından, PS5’in SSD’si oldukça alışılmışın dışında bir 825GB kapasiteye sahiptir (Ayrıca Bakınız: PS5 SSD: Ne Kadar Depolama Alanı Var?), Ancak uyumlu NVMe SSD sürücüleri satın alarak bunu genişletebilirsiniz. Tüm PS5 uyumlu SSD sürücülerin tam listesi için kılavuzumuza bakın: Hangi SSD Sürücüleri PS5 ile Uyumlu Olacak? Kılavuzumuzla PS5’in depolama çözümü hakkında daha fazla bilgi edinebilirsiniz:

PS5 SSD: Neden HDD’den Daha İyi. (Link Eklenecek)

Geriye dönük uyumlu PS4 oyunlarınızı PS5’in SSD’sine yükleyebilecek ve gelişmiş yükleme hızlarından yararlanabileceksiniz, ancak değerli depolama alanından tasarruf etmeyi tercih ederseniz, harici bir HDD’yi sabit bağlama seçeneğiniz de olacak. Depolama seçeneklerinizi önemli ölçüde genişletmek için kullanın.

En İyi PS5 Harici Sabit Sürücülerin tam listesi için bağlantıya tıklayın. (Link Eklenecek)

Ray Tracing

Işın izleme, gerçek dünyada ışık ve gölgenin çalışma şeklini simüle etmek için tasarlanmış bir grafik teknolojisidir. Aslında ışın izleme, kaynaktan gelen her bir ışık ışınını simüle ederek ve izleyerek çalışır, bu da foto-gerçekçi sahnelerle sonuçlanır. Disney Pixar gibi büyük sinema şirketleri tarafından CG filmlerinde kullanılan teknolojinin aynısı ve teknoloji yoğun olsa da çarpıcı sonuçlar sağlayabilir.

Etkisini yaklaşan bir avuç PS5 oyununda eylem halinde görebilirsiniz. Örneğin, Ratchet & Clank: Rift Apart, Clank’in metal şasisinde ışın izleme kullanıyor, parlak yüzeyini aydınlatıyor ve yakındaki ışık kaynaklarını doğru bir şekilde yansıtıyor. Ayrıca Gran Turismo 7’de hem sürücülerin kasklarında, hem de araçların dış cephelerinde hem de arabaların kokpitlerinde etkisini görebiliyoruz.

3D Audio

PS5’in tescilli Tempest Engine tarafından desteklenen 3D Audio, potansiyel olarak 1000 farklı ses kaynağı üzerinde uzamsal konumlandırmanın simülasyonunu ifade eder. Etkili bir şekilde, teknoloji konsolun sesleri daha doğal bir şekilde işlemesine izin verir, yani konsol boşlukları simüle edebilir ve sesleri onların içindeki konumunuza göre doğru bir şekilde yerleştirebilir. Örneğin, biri arkanızda yürürse, PS5 bu ayak seslerinin konumunu işleyecek ve onları gerçek hayatta oluyormuş gibi duyacaksınız.

Bu, yalnızca çok çeşitli farklı oyunlara daldırmayı iyileştirmeyi vaat etmekle kalmaz, aynı zamanda belki de görüşünüzün bozulduğu ve gezinmek için ses kullanmanız gereken yepyeni oyun mekaniğine de izin verebilir. Benzer şekilde, bu teknoloji erişilebilirliği iyileştirmek için kullanılabilir ve görme engelli kişiler için ekrandaki eylemleri daha doğru bir şekilde iletmeye yardımcı olur.

Sorun giderme

Çoğu durumda, PS5 sorunsuz çalışır, ancak insanların yeni konsolu kullanmaya başladıklarında buldukları birkaç diş çıkarma sorunu vardır. Örneğin, bazı kullanıcılar DualSense PS5 kontrol cihazlarının Dinlenme Modunda şarj olmadığını fark ederken, diğerleri indirme kuyruğuyla ilgili sorunları bildiriyor. Bu sorunlar ortaya çıktıkça, mümkün olduğunda çözümler bulmaya çalışacağız, bu nedenle yaygın PS5 sorunlarına yönelik düzeltmeleri bulmak için tekrar kontrol etmeye devam edin.

PS5 Kılavuzu: Oyunlar

Bir konsol, üzerinde oynanacak oyunlar olmadan hiçbir şey ifade etmez ve Sony, Play Without Limits pazarlama sloganıyla PS5’i tanıtıyor. Yeni nesil konsol için duyurulan oyunlardan sadece bazıları Marvel’s Spider-Man: Miles Morales, Gran Turismo 7 ve Horizon Forbidden West’i içeriyor. Bağlantıda duyurulan tüm PS5 oyunlarının tam listesini bulabilirsiniz. Ayrıca, 2021’deki yeni PS5 oyun çıkış tarihlerini ve tüm PS5 birinci taraf münhasırlarının yanı sıra tüm PS5 söylentili oyunlarının bir listesini de bulabilirsiniz.

PS5 aynı zamanda PS4 ile geriye dönük olarak uyumlu olacak, yani PS5 Game Boost’un sağladığı iyileştirmelerle birlikte yeni nesil konsolda 1000’lerce PlayStation 4 oyunu oynayabileceksiniz. Ayrıca belirli oyunlar için bir yükseltme yolu da olacak, yani belirli bir oyunun PS4 sürümüne zaten sahipseniz PS5 sürümünü ekstra ücret ödemeden oynayabileceksiniz.

Geriye Dönük Uyumluluk

Yukarıda belirtildiği gibi, PS5, PS4 ile geriye dönük uyumludur, yani lansmandan itibaren PS5’inizde 1000’lerce mevcut PS4 oyunu oynayabileceksiniz.

En İyi PS5 Oyunları

Artık PS5 piyasaya sürüldüğüne göre, en iyi PS5 oyun kılavuzları listemizi oluşturmaya başladık. Ancak, yeni nesil konsolun kataloğunun genişlemesini beklerken, bu bölümde yapılacak çok iş var. Bu arada, tüm gelecek yazılımlara göz atmak için 2021’deki yeni PS5 oyun çıkış tarihleri ​​listemize bakmanızı öneririz.

PS5 Kılavuzu: DualSense

DualSense, Sony’nin yeni nesil PS5 denetleyicisinin adıdır ve ilk olarak PS1’de tanıtılan DualShock çevre birimleri serisinin bir yinelemesidir. El cihazı, PS4 denetleyicisi DualShock 4’e benzer bir tasarım felsefesini paylaşıyor, ancak geliştirilmiş daldırma özellikleri nedeniyle DualSense adı verilmiş. Temel özellikleri arasında dokunsal geribildirim, uyarlanabilir tetikleyiciler ve yerleşik bir mikrofon dizisi bulunur.

Düğme Oluştur

DualSense’in Oluştur Düğmesi, DualShock 4’ün Paylaş Düğmesinin geliştirilmiş halidir. PS4 denetleyicisinin dokunmatik yüzeyinin sol tarafında bulunan Sony, bunun ‘oyuncuların dünyayla paylaşmak veya sadece kendileri için eğlenmek için destansı oyun içeriği oluşturmaları için yeni yollara öncülük ettiğini’ söyledi.

PS5 Kılavuzu: PS Plus

PS Plus veya PlayStation Plus, Sony’nin nesiller arası abonelik hizmetidir. Aylık veya yıllık bir ücret karşılığında üyelik, çevrimiçi çok oyunculu oyunlara erişim, ücretsiz aylık oyunlar, özel fırsatlar ve indirimler ve bulutta kaydetme gibi çeşitli avantajların kilidini açar.

Çevrimiçi çok oyunculu, PlayStation Network’ü kullanarak arkadaşlarla ve yabancılarla rekabetçi ve işbirliğine dayalı oyunlar oynama yeteneğini ifade eder. Daha fazla bilgi için kılavuzumuza bakın: PS5 Çok Oyunculu için PS Plus’a İhtiyacınız Var mı?

Aylık ücretsiz oyunlar aktif abonelere ödül olarak verilir. Sony’nin PS5 planlarını henüz resmi olarak onaylamaması, Bugsnax’ın geçici olarak piyasaya sürüldüğünde bonus oyun olarak sunulmasıyla birlikte, kullanıcılar şu anda iki PS4 oyunu alıyor ve bunların geriye dönük olarak uyumlu olacağını hatırlamakta fayda var. Daha fazla bilgi için kılavuzumuza bakın: PS Plus Aboneleri Ücretsiz PS5 Oyunları Kazanır mı?

Normal anlaşmalar ve indirimler, dijital yazılımda büyük tasarruf sağlamanıza olanak tanıdığından, muhtemelen PS Plus’ın en önemli noktasıdır. Teklifler değişiklik gösterse de, aktif bir PS Plus abonesiyseniz, PS Store satın alımlarında en iyi fiyatı almanız garanti edilir.

Bulut kayıtları, oyunlarda ilerlemenizi yedeklemenize olanak tanır, böylece verilerinizi sistemler arasında kolayca aktarabilirsiniz. Ayrıca, kaydettiklerinizin Sony sunucularında uzaktan saklandığından emin olabileceğiniz için, bir donanım arızasıyla karşılaşmanız durumunda size güvenlik sağlar.

PlayStation Plus Koleksiyonu, yalnızca PS5’e sahip üyeler için yeni bir avantajdır. Bir PS5 sahibi olan PS Plus üyeleri, özel bir PS4 oyunu seçkisini ek ücret ödemeden indirip oynayabilecekler.

PS5 Kılavuzu : PS Now

PS Now veya PlayStation Now, Sony’nin bulut tabanlı oyun akışı abonelik hizmetidir. Google Stadia gibi alternatiflere çok benzer şekilde, bu, PlayStation oyunlarını yerel donanımda çalıştırmanıza gerek kalmadan deneyimlemenizi sağlar. Bunun yerine yazılım, Netflix içeriğine benzer şekilde İnternet üzerinden yayınlanır. PS Now’ın avantajı, içeriğin PS4 gibi donanımlarda yerel olarak indirilip oynatılabilmesi, hizmeti Xbox Game Pass için de rakip haline getirmesidir. PS Now hakkında daha fazla bilgiyi kılavuzumuzun izniyle bulabilirsiniz: PlayStation Now SSS: Bilmeniz Gereken Her Şey.

Japon devi yazı yazarken PS Now’ın PS5’te nasıl çalışacağını açıklamadı, ancak hizmeti büyütmekle ilgilendiğini ifade etti. Şu anda hizmet, PS4 ve PC’de yayınlanabilen PS3 ve PS4 yazılımını desteklemektedir. PS4 başlıkları ayrıca PS4’te yerel olarak indirilebilir ve oynatılabilir.

PS5 Kılavuzu: Aksesuarlar

Sony, PS5 ile birlikte piyasaya sürülmesi planlanan bir dizi resmi aksesuarı duyurdu. İsteğe bağlı ekstralar arasında şunlar yer alır: Uzaktan Ortam, HD Kamera, DualSense Şarj İstasyonu ve Pulse 3D Kablosuz Kulaklık. Bunların yanı sıra DualSense denetleyicinin kendisi için aşağıdaki kılavuzda ön sipariş verebilirsiniz: PS5 Aksesuarları Ön Siparişleri: PS5 Aksesuarları Nereden Satın Alınır. Ayrıca göz önünde bulundurmanız gereken çeşitli üçüncü taraf aksesuarları da vardır.

Media Remote

Şık ve şık bir uzaktan kumanda olan PS5’in Uzaktan Kumandası, ses tanıma amacıyla bir mikrofonla birlikte gelir. Disney +, YouTube, Netflix ve Spotify gibi medya hizmetlerine hızlı erişim sağlayan dört özel düğmeye sahip olacak. Ayrıca, konsol ve DualSense denetleyiciyle aynı iki tonlu renk düzenini benimseyerek, tüm multimedya ürünlerinizde tutarlılık arıyorsanız, onu çekici bir seçenek haline getirir.

HD Camera

PlayStation Camera’nın gelişmiş bir versiyonu olan PS5’in HD Kamerası, çift 1080p lense sahiptir ve yayıncılar için temel bir aksesuar olarak pazarlanmaktadır. Televizyonunuzun üstüne sabitlemek için kullanılabilecek sevimli, iki tonlu kapaklı bir tasarıma sahiptir.

DualSense Şarj İstasyonu

İki DualSense denetleyicisini depolamanız ve şarj etmeniz için bir istasyon olan DualSense Şarj İstasyonu, PS5 denetleyicileriyle aynı iki tonlu tasarımı benimser. El cihazlarına, üstteki USB-C girişinin aksine, çevre birimin altındaki bir bağlantı noktası kullanılarak güç sağlanır.

Pulse 3D Kablosuz Kulaklık

PS5’in tescilli Tempest Engine destekli 3D ses teknolojisinden yararlanmak üzere tasarlanan Pulse 3D Kablosuz Kulaklık, oyunlar sırasında yüksek kaliteli iletişim için iki gürültü önleyici mikrofona da sahiptir.

PS5 Guide: PSVR

PlayStation VR, ilk olarak Ekim 2016’da PS4 için piyasaya sürülen Sony’nin sanal gerçeklik başlığıdır. PSVR olarak da bilinen bu teknoloji, görüntüleri ve etrafınızı saran oyun dünyasının 3B derinliğiyle oyunların içindeymiş gibi deneyimlemenizi sağlar. yukarıdan yanlara ve arkadan. Mevcut PSVR kulaklığı, PS5’te tamamen işlevsel olacak ve hem yeni nesil konsol için yerel olarak geliştirilen hem de PS4 geriye dönük uyumluluğunu kullanarak sanal gerçeklik oyunlarını oynamanıza izin verecek. PSVR, PS5 ile uyumlu iken, çalışması için özel bir kamera adaptörü almanız gerekecektir.

PS5 Kılavuzu: UI

Sony, PS5’in kullanıcı arayüzünü veya kullanıcı arayüzünü bazı temel özellikleriyle birlikte açıkladı. PS5’in işletim sisteminin bazı yönleri PS4’lere benzerken, diğer alanlarda bazı büyük değişiklikler yapıyor. 4K’da ve HDR’de çalışan kullanıcı arabirimi, Kontrol Merkezi, Kartlar sistemi ve Oyun Yardımı gibi bazı yenilikçi özelliklere sahiptir. Ek olarak, PlayStation Store bir sistem düzeyinde entegre edilmiştir. Artık bağımsız bir uygulama değil, yani PS5’te çok daha hızlı çalışacak. PS5’in kullanıcı arayüzü hakkında bilmeniz gereken her şeyi gözden geçirelim.

Kontrol Merkezi

PS5’in kullanıcı arayüzüne yapılan en büyük eklenti Kontrol Merkezi’dir. DualSense denetleyicinizdeki PS düğmesine dokunarak erişilen bu yeni menü, yaptığınız her şeyi kaplar ve size her türlü seçeneği sunar. Size o anda oynadığınız şeyle ilgili bağlamsal seçenekler içeren bir dizi karo veya Kart sunar. Örneğin, Sackboy: A Big Adventure gibi bir oyun oynuyorsanız, belirli seviyelere erişmek veya koleksiyonlardaki ilerlemeyi izlemek için bu Kartları kullanabilirsiniz. Aşağıda Kartlar hakkında daha fazla bilgi edinebilirsiniz.

Kontrol Merkezindeki Kartların altında, size her türlü seçeneği sunan bir dizi simge bulunur. Ana ekrana erişmek, son kullanılan oyunlar ve uygulamalar arasında geçiş yapmak, bildirimleri kontrol etmek, profilinize erişmek, Partilere erişmek ve belirli ayarları değiştirmek için kullanabilirsiniz. Bu bölüm özelleştirilebilir, böylece Kontrol Merkezi’nin bu bölümünde hangi seçeneklerin mevcut olduğunu seçebilir ve seçebilirsiniz.

Cards

Kontrol Merkezi’nde bulunan Kartlar sistemi, PS5 için yenidir ve oyunlarla her türlü ilginç yolla etkileşim kurmanıza olanak tanır. Kontrol Merkezini açmak için oyun kumandanızdaki PS düğmesine bir kez dokunduğunuzda ekranda bir dizi Kart göreceksiniz. İşte bu Kartların yapabileceği birkaç şey:

Resmi haberler: Oynadığınız oyunla ilgili güncellemeleri ve haberleri Kartlardan birinde bulabilir, böylece her zaman en son bilgilere erişebilirsiniz.

Oynadığınız oyunla ilgili güncellemeleri ve haberleri Kartlardan birinde bulabilir, böylece her zaman en son bilgilere erişebilirsiniz. Aktiviteler : Bir oyunda belirli bir seviyeyi, görevi veya modu oynamaya başlamak istiyorsanız, bunlara Kartlar aracılığıyla doğrudan erişilebilir. Bunlara Etkinlikler denir ve bunları kullanarak, bir oyunun belirli bir bölümüne kendi başınıza gitmek yerine belirli bir bölüme atlayabilirsiniz. Aktivite Kartları, kişiselleştirilmiş tahminler sayesinde bir oyundaki bir görevin sizi ne kadar süreceğini de söyleyebilir.

: Bir oyunda belirli bir seviyeyi, görevi veya modu oynamaya başlamak istiyorsanız, bunlara Kartlar aracılığıyla doğrudan erişilebilir. Bunlara Etkinlikler denir ve bunları kullanarak, bir oyunun belirli bir bölümüne kendi başınıza gitmek yerine belirli bir bölüme atlayabilirsiniz. Aktivite Kartları, kişiselleştirilmiş tahminler sayesinde bir oyundaki bir görevin sizi ne kadar süreceğini de söyleyebilir. Oyun Yardımı: Bazı PS5 oyunları, belirli Etkinlik Kartları aracılığıyla erişilen Oyun Yardımı’nı destekler. Oyun Yardımı, geliştiricilerin takılıp kalırsanız size yardımcı olacak resmi kılavuzlar ve video klipler sağlamalarının bir yoludur. Örnek olarak, Sackboy: A Big Adventure’da, gözden kaçırmış olabileceğiniz gizli koleksiyonları bulmak için Game Help’i kullanabilirsiniz. Resim İçinde Resim modunda bir videoyu kaplayabilir veya ekranınızın yan tarafına sabitleyebilirsiniz. Oyun Yardımı bir PS Plus avantajıdır ve her oyun bu özellikten yararlanmayacaktır.

Bazı PS5 oyunları, belirli Etkinlik Kartları aracılığıyla erişilen Oyun Yardımı’nı destekler. Oyun Yardımı, geliştiricilerin takılıp kalırsanız size yardımcı olacak resmi kılavuzlar ve video klipler sağlamalarının bir yoludur. Örnek olarak, Sackboy: A Big Adventure’da, gözden kaçırmış olabileceğiniz gizli koleksiyonları bulmak için Game Help’i kullanabilirsiniz. Resim İçinde Resim modunda bir videoyu kaplayabilir veya ekranınızın yan tarafına sabitleyebilirsiniz. Oyun Yardımı bir PS Plus avantajıdır ve her oyun bu özellikten yararlanmayacaktır. Son ekran görüntüleri veya Video Klipler: Kartlar ayrıca, medya galerinize gitmenize gerek kalmadan yakın zamanda çekilmiş ekran görüntülerine veya videolara hızlı erişim sağlar. Bunları PS5 Partileriyle veya bağlı sosyal medya kanallarınızda paylaşmanıza izin veriyorlar.

Kartlar ayrıca, medya galerinize gitmenize gerek kalmadan yakın zamanda çekilmiş ekran görüntülerine veya videolara hızlı erişim sağlar. Bunları PS5 Partileriyle veya bağlı sosyal medya kanallarınızda paylaşmanıza izin veriyorlar. Partiler ve çok oyunculu : PS5’te bazı arkadaşlarınızla bir Partideyseniz, Kartlar size onlara hızlı erişim sağlayabilir. Ayrıca, arkadaşlarınız bir grupta birlikte oynuyorlarsa, bir Kart onlara hızlı ve kolay bir şekilde katılmanıza izin verebilir.

: PS5’te bazı arkadaşlarınızla bir Partideyseniz, Kartlar size onlara hızlı erişim sağlayabilir. Ayrıca, arkadaşlarınız bir grupta birlikte oynuyorlarsa, bir Kart onlara hızlı ve kolay bir şekilde katılmanıza izin verebilir. Kupalar: Kartlar, üzerinde çalıştığınız Kupalar hakkında da bilgi verebilir. Oynadığınız oyunda belirli Kupalara doğru ne kadar ilerlediğinizi açıklayabilirler.

Ana ekran

PS5’in Ana Ekranı, PS5’inizi ilk başlattığınızda göreceğiniz ana giriş sayfasıdır. En son oyunlarınız ve uygulamalarınız için bir dizi simgeyle birlikte PS4’ün ana menüsüne benziyor. Bu simge şeridi çok daha küçüktür ve oyunlarınız için ekran boyutunda açılış ekranlarının yolunu açar. Vurguladığınız bir oyunda aşağı kaydırın ve etkileşimde bulunabileceğiniz bir dizi Etkinlik ve Kart göreceksiniz. Ayrıca, her oyun için Kupa ilerlemesine hızlı bir bakış sağlar.

Keşfedin bölümü, yayıncıların ve geliştiricilerin takip ettiğiniz veya satın aldığınız oyunlardaki en son güncellemeleri paylaşabilecekleri bir alandır. Bu özellik yalnızca ABD’de kullanıma sunulduğunda mevcuttur, ancak daha sonra diğer bölgelere de gelecektir.

PlayStation Store

Ana Ekran üzerinden erişilen PS5’teki PlayStation Store, PS4’tekinden çok daha iyi bir deneyim olacak şekilde ayarlandı. Bağımsız bir uygulama yerine, PS5’teki PS Store sistem düzeyinde entegre edilmiştir, yani gezinmek çok daha hızlı olmalıdır. PS5 yazılımının yanı sıra geriye dönük uyumlu PS4 ve PSVR oyunlarını da satın alabileceksiniz.

Firmware Güncelleme

Artık PS5 piyasaya sürüldüğüne göre, aşağıda tüm PS5 ürün yazılımı güncellemelerinin tam bir kaydını bulacaksınız. Daha fazla bilgi için bu sayfayı yer imlerine ekleyin veya ileride tekrar kontrol edin.

PS5 Kılavuzu: Uygulamalar

PS5, her şeyden önce bir oyun konsoludur, ancak PS4 gibi bir dizi farklı multimedya uygulamasına da ev sahipliği yapacak. Bağlantı aracılığıyla tüm PS5 uygulamalarının tam listesini bulabilirsiniz. Beklemeniz gereken uygulamalardan bazıları şunlardır: Netflix, Apple TV ve Disney +. Bunlar, PS5’in kullanıcı arayüzünün kendi ayrı bölümlerinde yer alacak ve onları oyunlardan ayıracak ancak kolayca erişilebilir hale getirecek.

Ve bu, PS5 rehberimizi neredeyse tamamlıyor. Sony’nin yeni nesil konsolu hakkında daha fazla bilgi edindikçe ve nihai PlayStation 5 kaynağımızı güncelledikçe bu sayfaya yer işareti koymayı ve bakmayı unutmayın. Ayrıca, herhangi bir yorumunuz, öneriniz veya ipucunuz varsa lütfen bunları aşağıdaki yorumlar bölümünde paylaştığınızdan emin olun.