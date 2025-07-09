Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar zamlı fiyatları resmi sosyal medya hesabından duyurdu.

Yeni listeye göre, Parliament grubunda fiyatlar 89 TL ile 94 TL arasında değişiyor. Parliament Night Blue Pack ve Parliament Long (Uzun) çeşitleri 94 TL'ye yükselirken, Parliament Aqua Blue Slims 93 TL, Parliament Night Blue, Aqua Blue ve Reserve çeşitleri ise 92 TL olarak belirlendi. Parliament Midnight Blue'nun fiyatı ise 89 TL oldu.

Marlboro ürünlerinde de artış dikkat çekti. Marlboro Red Long 92 TL, Marlboro Red / Touch 90 TL, Marlboro Touch Blue, Gray, Gray RCB ve White çeşitleri de 90 TL'den satılacak. Marlboro Edge 88 TL'ye, Marlboro Edge Slims, Blue ve Sky ise 87 TL'ye yükseldi.

Muratti grubunda Muratti Blu 86 TL, Muratti ise 87 TL'den satışa sunulacak. Lark 86 TL, Chesterfield ve L&M ise 85 TL olarak belirlendi.

Öte yandan, sarma tütün kategorisindeki Marlboro Roll 50 ise 120 TL ile listenin en yüksek fiyatlı ürünü oldu.