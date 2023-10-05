Muğla'da 2020 yılında üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'in vahşi bir şekilde öldürülmesiyle ilgili davanın sonuçları açıklandı. Sanık Cemal Metin Avcı, Pınar Gültekin'i boğarak öldürdükten sonra cansız bedenini bir varile koyup yakmış ve üzerine beton dökmüştü. Kardeşi Mertcan Avcı da suça iştirakle suçlanmıştı.

Pınar Gültekin'in ailesinin avukatı Rezan Epözdemir, verilen kararla ilgili olarak, "Tebliğnameye iştirak etmediklerini ve itiraz haklarını sonuna kadar kullanacaklarını" belirtti. Ayrıca, "Bu tebliğname tabii ki belirleyici değil. Temyiz incelemesini yapacak ve nihai kararı verecek olan Yargıtay 1. Ceza Dairesi Başkanlığıdır." dedi.

Rezan Epözdemir, Cemal Metin Avcı için ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasının onanmasını talep eden tebliğnameyi sevindirici bulduklarını ifade etti. Ayrıca, Mertcan Avcı için verilen suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme suçundan kurulan mahkumiyet kararının bozulduğunu belirtti ve itiraz haklarını kullanacaklarını dile getirdi.

Muğla'da yaşanan bu korkunç olayda verilen hükümler, İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 4. Ceza Dairesi tarafından verildi. Cemal Metin Avcı'ya "tasarlayarak ve canavarca hisle eziyet çektirerek kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. Haksız tahrik ve iyi hal indirimleri uygulanmadı. Kardeşi Mertcan Avcı ise "suç delillerini yok etme, gizleme ve değiştirme" suçundan 4 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Bu kararların ardından dosya, sanık avukatları tarafından temyize gönderildi