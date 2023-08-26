Kocaeli’de gerçekleştirilen pişmaniye festivali renkli görüntülere sahne olmaya devam ediyor. Düzenlenen pişmaniye yeme yarışmasında dereceye girenler belli oldu.

İzmit Belediyesi’nin düzenlediği 12. Uluslararası İzmit Pişmaniye, Müzik ve Dans Festivali coşku ile devam ediyor. Birçok etkinliğe sahne olan festivalde pişmaniye yeme yarışması da gerçekleştirildi. Büyük heyecana sahne olan yarışmaya vatandaşlar büyük ilgi gösterdi. Yarışma sonunda Aydın Fırat birinci olurken, Erhan Şahin ikinciliği, Yaşar Atasoy ise üçüncülüğü elde etti. Dereceye giren vatandaşlara çeşitli hediyeler verildi.