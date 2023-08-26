Kocaeli’de gerçekleştirilen festivalde "Pişmaniyeli Tatlılar" yarışması düzenlendi. Tatlılar, alanında uzman kişilerce değerlendirilirken dereceye giren isimler belli oldu.

İzmit Belediyesi tarafından gerçekleştirilen 12. Uluslararası İzmit Pişmaniye, Müzik ve Dans Festivali birbirinden farklı etkinliklerle devam ediyor. Birçok etkinliğe sahne olan festivalde “Pişmaniyeli Tatlılar” yarışması da gerçekleşti. Mutfak ustalarının becerilerini gösterdiği yarışmada alanında uzman jüri üyeleri ürünlerin tek tek tadına baktı. Heyecan dolu anlara sahne olan yarışma sonunda Elif Yalçın, Kestane Kremalı Çıtır Pişmaniye tatlısı ile birinci oldu. İkinciliği Nihal Özkan Pişmaniyeli Truf tatlısı ile alırken Cevriye Kaya’nın pişmaniyeli tatlı ise üçüncülük elde etti.

Yarışma sonucunda dereceye girenler ödüllerini alırken diğer yarışmacılar ise katılım belgelerini aldı.