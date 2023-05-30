AVIS 2023 Türkiye Pist Şampiyonası 1. Ayak yarışları, Kocaeli Otomobil Spor Kulübü (KOSK) tarafından 03-04 Haziran tarihlerinde TOSFED Körfez Yarış Pisti'nde organize edilecek.KOCAELİ (İGFA) - ICRYPEX ana sponsorluğundaki 2023 sezonunun ilk pist randevusunda, maxi grupta 5, süper grupta da 8 olmak üzere 13 sporcu mücadele edecek.

3 Haziran Cumartesi günü saat 10.00’da idari ve teknik kontroller ile başlayacak organizasyon, daha sonra antrenmanlar ve sıralama turları ile devam edecek.

Saat 15.45’te süper grup ilk yarışı ve Saat 16:45’te maxi grup ilk yarışları koşulurken, ikinci yarışlar 4 Haziran Pazar günü gerçekleştirilecek.

Drift gösterileri ile renklenecek hafta sonunda maxi grup ikinci yarışı saat 13.45’te, süper grup ikinci yarışı ise saat 14.45’te başlayacak ve organizasyon saat 15.30’daki ödül töreni ile sona erecek.