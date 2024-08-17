Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yaparak, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Pençe serisi operasyonlarının terör örgütü PKK üzerinde ciddi bir baskı yarattığını ve örgütte çözülmenin devam ettiğini duyurdu.

Bakanlık açıklamasında, Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan bir PKK'lı teröristin, Habur'daki Hudut Karakolu'na teslim olduğu belirtildi. Açıklamada ayrıca, "Teröristler için tek çıkış yolu, Türk adaletine teslim olmaktır!" ifadeleri kullanıldı.