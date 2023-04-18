Sesli bir dijital içerik formatı olan podcast, dünya çapında her geçen gün daha fazla ilgi görüyor.İSTANBUL (İGFA) - İnternet üzerinden bir bilgisayara veya mobil cihaza indirilmek üzere hazırlanan, genellikle bir dizi olarak sunulan ve abonelerin yeni bölümlere otomatik olarak erişilebildiği dijital ses dosyası olarak tanımlanan podcast, günümüzde tüm dünyada gördüğü artan rağbet ile dijital içerik dünyasında yankı uyandırıyor.

Dijitalleşmenin ve küresel olarak internet erişilebilirliğinin gösterdiği artışa paralel olarak, bilgi, fikir ve haber gibi çeşitli alanlarda dijital içerik türlerine olan ilgi de artış gösteriyor ve podcast bu alanda özellikle son yıllarda daha fazla dikkat çekiyor.

Yapılan araştırmalar 2022'nin 3'üncü çeyreği itibarıyla podcast'lerin artık ABD'deki 13 yaş ve üzeri kişilerin yüzde 18'ine ulaştığına işaret ediyor. Bu veri, 2021'in 3'üncü çeyreğine kıyasla yüzde 20'lik bir artış anlamına gelirken, 2014'teki erişimin ise üç katından fazla.

We Are Social için Meltwater tarafından hazırlanan araştırma sonuçları, 16-64 yaş arasındaki internet kullanıcılarının yüzde 21,4'ünün haftalık olarak podcast dinlediğine işaret ederken, Brezilya en fazla podcast dinlenen ülke (16-64 yaş arası nüfusun yüzde 42,9'u) olarak öne çıkıyor.

Brezilya'yı sırasıyla Endonezya (yüzde 40,2), Meksika (yüzde 34,5) ve İsveç (yüzde 30,5) takip ederken, araştırmaya dahil edilen ülkeler arasında en az podcast dinleyen ise Japonya (yüzde 4,1). Aynı araştırmaya göre dünya genelinde, çalışma çağındaki her beş internet kullanıcısından biri (yüzde 21,2) artık her hafta podcast dinlediğini söylüyor ve giderek daha popüler hale gelen sesli içerikleri dinlemek için günde ortalama 1 saat 2 dakika harcıyor.

Edison Research tarafından yayınlanan veriler ise podcast dinleyici kitlesinde günden güne cinsiyet eşitliğinin de dengelendiği gösteriyor.

ABD'de 18 yaşından büyük 1,567 kadın katılımcı ile yapılan çevrimiçi görüşmeler sonucunda elde edilen verilere göre en az bir defa podcast dinlemiş olan kadın dinleyici oranı 2017'de yüzde 37 iken 2022'de yüzde 56 düzeyine ulaşmış durumda. Bu veriye göre 2022 yılı itibarıyla podcast dinleyicilerinin yüzde 52'sini erkekler, yüzde 48'ini ise kadınlar oluşturuyor.