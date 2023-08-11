Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'nün denetimindeki Yunus ekipleri, şehir genelindeki atıl ve boş evlere yönelik başarılı operasyonlar düzenledi. Terk edilmiş binalarda tespit edilen şüpheliler, polis ekipleri tarafından etkili bir şekilde yakalanırken, gelecek süreçte de vatandaşların güvenliği en üst düzeyde tutulmaya devam edileceği vurgulandı.

Şehir merkezindeki tarihi anıtların varlığı nedeniyle mülk sahiplerinin restore çalışmalarını gerçekleştiremediği ve bu sebeple terk ettiği metruk binalara yönelik operasyonlar büyük bir titizlikle yürütüldü. Kimi binaların yıkılma riski taşıdığı bu süreçte, Yunus ekipleri özellikle camlardan içeri tırmanarak gerçekleştirdikleri operasyonlarla dikkat çekti. Hızla hareket eden motorize ekipler, içeri girerek şüpheli kişileri etkisiz hale getirdi. Operasyon anları, adeta bir film sahnesini andıran görsellikleriyle dikkatleri üzerine çekti. Operasyonlar sırasında yapılan detaylı aramalar da önemli bulguların ortaya çıkmasını sağladı.

Asayiş Şube Müdürlüğü koordinasyonunda hareket eden Yunus ekipleri ve diğer ilgili birimler, şehirde huzur ve asayişi sağlamak amacıyla belirli gün ve saatlerde operasyonlarını sürdürecek.