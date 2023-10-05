Tekirdağ’da polis ekipleri binlerce makaron ve kilolarca tütün ele geçirdi.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri, tütün ve tütün mamulleri kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Yapılan çalışmalarda Çerkezköy ilçesinde 3 iş yeri ve 1 ikamette aramalar yapıldı. Aramalarda 31 bin 260 adet boş ve doldurulmuş makaron, 12 kilogram kıyılmış tütün, 1 adet makaronlara tütün doldurmaya yarayan makine, 1 adet kompresör, 4 paket (20 adet) gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen puro, 24 adet elektronik sigara, 7 adet elektronik sigara likiti, 180 adet kesilerek alınmış mükerrer kullanılacağı değerlendirilen TAPDK bandrolü ele geçirildi.

Çalışmalarda 4 şahıs hakkında 5607 SKM suçundan yasal işleme başlandı.