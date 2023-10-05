Kocaeli’nin İzmit ilçesinde babasını tabancayla vuran 17 yaşındaki genç, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay, 3 Ekim günü Tavşantepe Mahallesi Emirli Sokak’taki 3 katlı binanın zemin katında meydana geldi. 17 yaşındaki S.Ç ile babası Burhan Ç. arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle S.Ç., babası Burhan Ç.’ye tabancayla ateş etti. Burhan Ç. sol bacağından yaralanırken, S.Ç. koşarak uzaklaştı. 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Burhan Ç., sağlık ekiplerince Kocaeli Şehir Hastanesine götürüldü.

Polis ekiplerinin çalışmaları neticesinde yakalanan S.Ç., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. S.Ç. çıkarıldığı mahkemece adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı.

İfadesinde, olay günü alkollü olduğunu söylediği öğrenilen S.Ç.’nin, babası ile annesinin ayrı olduğu, bu duruma sinirlendiği ve çıkan tartışma neticesinde babasını vurduğu bildirildi. Aynı zamanda S.Ç.’nin ifadesinde pişman olduğunu söylediği öğrenildi.