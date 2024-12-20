Kavgada şahsı araçtan atarak yaralayan şahıs mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

OLAY

Olay Mahmudiye Mahallesi mobilya sanayiinde meydana geldi. S.T. ile H.İ. arasında araç içerisinde alacak verecek nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma bir anda kavgaya dönüştü. Kavgada H.İ., S.T.'yi tekme ve yumruklarla dövüp, yol kenarına attı. Yaralı özel araçla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis ekipleri şüpheli H.İ.'yi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. İfadesinin ardından mahkemeye sevk edilen H.İ. tutuklanarak cezaevine gönderildi.