Bilecik’te Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların yanında dolandırıcılığa karşı uyarmaya devam ediyor.

Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü’ne bağlı ekipler Bilecik genelinde sahada vatandaşı bilgilendirmeye devam ediyor. ‘Kanmayın Dolandırıcılık Mağduru Olmayın’ projesi kapsamında; Beşiktaş Mahallesi Pazar alanı, 4 adet işyeri ve bir kıraathaneyi ziyaret ederek 62 vatandaşı ‘Dolandırıcılık ve İletişim Yoluyla Dolandırıcılık’ konusunda bilgilendirdi.

Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri dolandırıcılık konusunda vatandaşların yanında olmaya devam ediyor.