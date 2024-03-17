Edinilen bilgiye göre Mesudiye mahallesi Sakin sokak ile Mesut sokağında kesiştiği kavşakta Yunus ekiplerinin dur ihtarına uymayan Suriye uyruklu Bera K. (16) yönetimindeki 16 MB 4953 plakalı motosiklet motosiklet direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu park halindeki 16 F 3251 plakalı kamyonete çarptı. Kaza sonucu motosiklet kamyonetin altında sıkışırken, motosiklet sürücüsü ile arkasında oturan Doğan B. (16) yaralandı. Haber verilmesi üzerine kaza yerine gelen 112 Acil Servis Ambulansında görevli sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine götürülerek tedavi altına alındı.

Kazayla alakalı soruşturma başlatıldı.

Muhabir: İBRAHİM USLU