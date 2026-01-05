Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, Sakarya Emniyet Müdürlüğünce kaçakçılık suçlarıyla mücadele çerçevesinde Erenler ilçesinde G.K. (43) isimli şahsın deposunda yapılan aramada, 3 adet elektronik sigara sarma makinesi, 223 bin 800 adet boş makaron, 115 bin 300 adet dolu makaron, 15 kilo açık tütün ele geçirildi. Uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalarda ise İ.T. (46), A.D. (43) ve B.Z.A. (26) isimli şahısların kullandığı araç Anadolu otoyolu Arifiye gişelerde durduruldu. Araçta yapılan aramalarda, 27 kilo bonzai yapımında kullanılacak olan 9 gram sentetik kannabinoid ham maddesi (a-m 2201), 1.40 gram metamfetamin maddesi ve 26 adet sentetik ecza maddesi ele geçirildi. Polis ekiplerince yapılan iki ayrı operasyonda toplam 4 şüpheli gözaltına alınırken hususa ilişkin inceleme başlatıldı.

