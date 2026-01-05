Olay, 19 Aralık'ta Çekmeköy Taşdelen Soğukpınar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Alzheimer ve kalp hastası olduğu öğrenilen 78 yaşındaki Mehmet Pamukçuoğlu, geliniyle birlikte torununu okuldan almak üzere evden çıktı. Okulun önüne geldikleri sırada gelini torunuyla ilgilendiği esnada Pamukçuoğlu'nun bir anda ortadan kaybolduğu fark edildi. Çevrede kısa süreli arama yapan aile yakınları yaşlı adama ulaşamayınca durumu polis ekiplerine bildirdi. Yapılan başvurunun ardından emniyet ekipleri tarafından arama çalışması başlatıldı. Ancak Mehmet Pamukçuoğlu'dan aradan geçen 17 güne rağmen herhangi bir haber alınamadı.

'78 yaşında ve alzheimer hastası, hayatından endişe ediyoruz'

Olayla ilgili konuşan Mehmet Pamukçuoğlu'nun oğlu Ali Pamukçuoğlu, 'Eşimle birlikte çocuğumuzu okuldan almak için çıktılar, okul önünde o kalabalıkta eşim çocuğa bakarken babam gözden kayboldu. 19 Aralık'tan bu yana gece gündüz arıyoruz ama ulaşamıyoruz. Çarşıda, ormanda her yerde arıyoruz bir türlü bulamıyoruz. Aynı gün emniyete başvurduk, emniyet de arıyor şu an ama bir sonuca varamadık. Daha önce de evden çıkıp otobüsle Kilis'e gitmeye çalışmıştı o sefer kolay bulmuştuk ama bu sefer bulamıyoruz. 78 yaşında ve Alzheimer hastası, hayatından endişe ediyoruz. Yetkililerden yardım bekliyoruz, ailecek perişan durumdayız. Üzerinde telefon vardı, ilk gün akşama kadar açıktı daha sonra zannedersem şarjı bittiği için o günden beri telefonu da kapalı' dedi.