İstanbul’un Fatih ilçesinde polisten kaçan uyuşturucu satıcısı kovalamaca sonunda yakalandı. Farklı suçlardan çeşitli suç kaydı olduğu öğrenilen şüphelinin taşıdığı poşette 5 parça halde toplam 1 kilo 100 gram skunk, evinde ise 5 kilo 759 gram skunk ele geçirildi. Kovalama anları ise güvenlik kameraya yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü’nce, "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti" suçu ile ilgili ilçe genelinde yürütülen çalışmalar aralıksız devam ediyor.

Önceki akşam suç ve suçlara yönelik yapılan devriye sırasında Aksaray Mahallesinde bulunan bir sokak içerisinde durumu kuşkulu görünen eli poşetli bir kişi polisi sokak kesişiminde fark edince geri kaçmaya başladı. Kontrol amaçlı durdurulmak istenin şüpheli ile polis arasında kovalamaca başladı.

Uyuşturucu dolu poşetle yolda rahat rahat yürürken

Kaçmaya çalışan şüpheli, yaşanan kovalamaca sonrası kaçmasına izin verilmeden yakalanarak gözaltına alındı, kimlik bilgilerinin H.E. olduğu belirlenen zanlının elinde bulunan poşet içerisinden 5 parça halinde toplam 1 kilo 100 gram skunk türü uyuşturucu maddesi çıktı.

Devam eden çalışmalarda, H.E.’nin Aksaray Mahallesinde bulunan evinde gerçekleştirilen aramada ise 5 kilo 759 gram daha skunk ve uyuşturucu ticaretinde kullanılan bir hassas terazi ele geçirildi.

Şüpheli tutuklandı, olay anı güvenlik kamerasına yansıdı

Gözaltına alınıp karakola götürülen H.E., dün ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

Öte yandan polis ile uyuşturucu zanlısı arasında yaşanan kovalamaca anları ise sokaktaki bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Elde edilen görüntülerde, içinde uyuşturucu olduğu anlaşan elindeki poşetle yolda yürüyen H.E.’nin, sokak kesişiminde polisleri görünce geri kaçmaya başladığı ve onu takip eden emniyet mensupları ile zanlı arasında kovalamaca anları yer alıyor.