Hakemler: Süleyman Bahadır, Hüseyin Can, Barış Sun
Sultan Su İnegölspor: Bekir Sevgi, Ahmet Özkaya, İbrahim Sürgülü, Taner Gümüş(Dk 89 Mete Tetik) Kerem Dönertaş, Yasin Ozan(Dk 76 Hasanalp Altınoluk) Taha Recep Cebeci(Dk 84 Ozan Can Dursun) Orhan Aktaş, Emre Keleşoğlu, Yusuf Tursun, Enes Yılmaz
İskenderunspor A.Ş.: Cengizhan Şarlı, Ahmet Biler,
(Dk 65 Birkan Öksüz) Ulaş Zengin, Berat Yılmaz(Dk 65 Özkan Çetiner) Enes Şahin, Kerem Kurşun(Dk 84 Özgür Baran Aksaka) Deniz Erdoğan Mustafa Kapı(Dk 45 İsmail Yaşar) Koray Uzun, Erbay Eker, Mohamed Khalil(Dk 65 Hüseyin Biler)
Sarı kartlar: Enes Yılmaz, Yusuf Tursun, Taner Gümüş, Emre Keleşoğlu (İnegölspor) Mustafa Kapı, Deniz Erdoğan, Birkan Öksüz, Koray Uzun, Erbay Eker (İskenderunspor)
Kırmızı kart:
Goller: Kerem Dönertaş(İnegölspor)
Maçtan önemli dakikalar
23'ncü dakikada gelişen İnegölspor atağında Taner'in ceza sahasına gönderdiği topla buluşan Kerem'i vuruşu ağlarla buluştu. 1-0
37'nci dakikada İnegölspor serbest vuruş kazandı. Topun başına geçen Orhan, topu direk kaleye gönderdi. Kaleciyi geçip ağlaran giden topu, İskenderunspor defans oyuncusu Ahmet, ayağı ile dışarıya çeldi. Kurtarma anını gören seyirciler şoke oldu.