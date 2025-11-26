Yeniden Refah Partisi İnegöl Belediye Meclis Üyesi İlhan Baykan ve Yönetim Kurulu Üyesi Celalettin Ergün ile birlikte Yıldırım Gazetesi'ni ziyaret eden İlçe Başkanı Ahmet Aydın, dürüst ve ilkeli bir siyaset anlayışı ile hizmet edeceklerini söyledi.

İnegöl halkının gerek İnegöl Belediyesi gerekse de Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin hizmetlerinden memnun olmadığını söyleyen Başkan Aydın, ilçe halkının siyasete ve siyasetçiye olan güvenin yok olmaya başladığını ifade etti.

Türk halkının yeni bir siyasi vizyona ihtiyaç duyduğunu da ifade eden Başkan Aydın, "Genel Başkanımız Fatih Erbakan, ülkemizde alternatif en iyi lider durumunda. Gün geçtikçe partimize olan katılımlar bunu bize gösteriyor. Biz şu an Türkiye'nin ayaklara yer basan en iyi siyasi oluşumuyuz. Bu nedenle bu sorumluluğumuzu bilerek çok çalışacağız. İnegöl'ün gelişmesi ve kalkınması noktasında ne gerekiyorsa yapacağız. Bu nedenle bize güvenenleri mahcup etmeyeceğiz" diye konuştu.

Kaynak: Mehmet Sevinç