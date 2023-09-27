Tekirdağ’da “Kaskınla Yol Ver Hayata” kampanyası çerçevesinde motosiklet sürücüleri bilgilendirildi.

Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince “Kaskınla Yol Ver Hayata” kampanyası çerçevesinde motosiklet kullanıcılarına yönelik kask kullanımının teşvik edilmesi konusunda yapılan denetimlerde Eylül ayı boyunca il genelinde 2 bin 363 motosiklet sürücüsü denetlenerek ve bilgilendirme yapıldı.

Ayrıca vatandaşların yoğun olarak kullandığı güzergahlarda ve dijital billboardlarda kampanyaların görselleri asıldı. Kurye hizmeti veren firmalara görevli ekiplerce gidilerek kampanya ve kask kullanımı hakkında bilgilendirme yapıldı. Yapılan denetim ve bilgilendirme faaliyetlerinin devam edeceği ve öncelikli amacın yol kullanıcılarının daha güvenli şekilde seyahat edebilmelerini sağlamak olduğu bilgisi verildi.