Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde, gece saatlerinde meydana gelen olayda, K.K. adlı kişi, S.Ş. tarafından pompalı tüfekle vuruldu. Korkunç olay, Şehitekrem Mahallesi Hürriyet Caddesi'nde 03.30 sularında gerçekleşti. Şimdiye kadar belirlenemeyen nedenlerle, S.Ş., K.K.'ye pompalı tüfekle ateş açtı. Pompalı tüfekten çıkan saçmalar, K.K.'nin sol bacağına isabet etti ve olay yerinde yere yığıldı. S.Ş. hızla kaçarak kayıplara karıştı.

Olayın ardından 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar sonucunda, sağlık ve polis ekipleri hemen adrese sevk edildi. K.K., sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından Kocaeli Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekipleri ise olay yerinde yaptıkları incelemeler sonucu, kullanıldığı tespit edilen pompalı tüfeği bir binanın bodrum katında ele geçirdi. S.Ş.'nin kaçarken pompalı tüfeği attığı belirtildi.

Şu an polis, S.Ş.'yi yakalamak için yoğun bir çalışma yürütmektedir.