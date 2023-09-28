Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nde mücadele eden Manisa Büyükşehir Belediyespor Basketbol Takımı, 29 Eylül Cuma günü saat 19.00’da Manisa’da oynayacağı Bahçeşehir Koleji maçının taktik hazırlıklarını tamamladı.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyespor Basketbol Takımı, 2023-2024 sezonu açılış maçında Bahçeşehir Koleji maçının hazırlıklarını tamamladı. 29 Eylül Cuma günü saat 19.00’da Muradiye Spor Salonu’nda oynanacak maça kilitlenen yeşil-beyazlı takım, sezona iyi bir başlangıç yapmak istiyor. Haydi Manisa! Özlenen an geldi.

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Potanın Tarzanları, 29 Eylül’de oynayacağı Bahçeşehir Koleji maçının ardından 4 ve 5 Ekim tarihlerinde FİBA Europe Cup ön elemesinde Porto ve Optibet Nevezis’i Manisa’da ağırlayacak. Yeşil-beyazlı takım 8 Ekim’de İstanbul’da Galatasaray NEF ile karşılaşacak. Yeşil-beyazlı takım bir haftada 4 resmi maç oynayarak sezona hızlı bir giriş yapacak.