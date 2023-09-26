Potanın Tarzanları, 29 Eylül Cuma günü saat 19.00’da Manisa’da oynayacağı Bahçeşehir Koleji maçı hazırlıklarına Başantrenör Ahmet Kandemir yönetiminde başladı.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyespor Basketbol takımı, yeni sezonun ilk maçında 29 Eylül Cuma günü saat 19.00’da taraftarının önüne çıkacak.

Yoğun bir hazırlık maçı takviminin ardından antrenmanlarına devam eden yeşil-beyazlı takım, evinde oynayacağı maçın hazırlıklarına da başladı. Başantrenör Ahmet Kandemir yönetiminde Muradiye Spor Salonu’nda tam kadro çalışan Tarzanlarda hedef sezona iyi bir başlangıç yapmak.

Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulübü Başkanı Bora Çaylan, “Süper Lig’deki ikinci sezonumuzun başlamasına sayılı günler kaldı. Biz, taraftarlarımızın önüne çıkmayı çok özledik. Manisalıların da takımlarını özlediklerini biliyorum. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nde yeni sezon Manisa’da açılacak. Haydi Manisa! Cuma Günü Boş Koltuk Kalmasın!” çağrısında bulundu.