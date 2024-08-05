Bugün biri pişmeyen kurabiye biri de mikrodalgada 5 dakikada pişen kurabiye olarak harika iki tariflerimiz var. Hem besleyici hem de az malzemeli bu tariflerle rafine şekere ihtiyacınız olmadan enfes ara öğünler yapabileceksiniz. Şekersiz, glutensiz ve vegan tarifler arayanlar için de harika alternatifler olacaktır.

RAW COOKIE – PİŞMEYEN LEBLEBİ KURABİYESİ

Leblebi, sağlıklı ve tok tutucu bir besindir. Diyetlerinizde yer verebileceğiniz leblebiyi aynı zamanda un gibi kullanarak pişmeyen kurabiyeler de yapabilirsiniz.

Lif içeriği zengin leblebi ile tok tutan ve tatlı krizlerine destek olacak pişmeyen bir kurabiye hazırladık. Üstelik pişmeyen leblebi kurabiyesinin 1 tanesi sadece 94 kalori.

MALZEMELER (10 tane top mini kurabiye)

1 çay bardağı leblebi tozu

1 yemek kaşığı ham kakao

3 yemek kaşığı tahin

3 yemek kaşığı pekmez

Leblebiyi kuruyemiş merkezlerinde çektirebilirsiniz veya evde mutfak robotunda toz hale getirebilirsiniz. Nefis kurabiye tarifi için öncelikle leblebi tozunu bir kaba alın. Üzerine malzemeleri sırayla ekleyin ve yoğurun. Harmanlanan karışımdan parçalar alarak yuvarlayın veya hafifçe bastırarak düğme kurabiye şeklini verin.

Hem glutensiz hem raw hem de vegan kurabiyeleriniz sadece 10 dakikada hazır. Deneyen herkese şimdiden afiyet olsun!

YULAFLI KURABİYE TARİFİ

Yulaflı kurabiyeler diyetlerin ve sağlıklı beslenmenin vazgeçilmez atıştırmalıklarıdır. Bu tarifimiz ile mikrodalgada 5 dakikada kurabiye hazırlayabileceğinizi biliyor musunuz? Yulafın faydalı etkilerini lezzet ile birleştiren mikrodalgada pişen pratik kurabiye favori tariflerinizden olacak.

Yulafın faydalarını blog yazılarımızdan mutlaka okuyunuz. Genel olarak vitamin ve lif açısından zengin yulaf diyetlerde sıkça kullanılmakta ve kilo vermeye de destek olmaktadır. Bunun yanı sıra besleyici bir besin olduğu için sadece zayıflamak için tüketilmesi gerekmez. Sağlıklı beslenme sürecinde de yulafa yer verebilirsiniz. Kan şekeri dengesinde, kolesterol dengesinde, sindirim sistemine olan etkilerinde, tok tutucu olması nedeniyle de beslenmede sıklıkla tercih edilir.

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MALZEMELER

1 orta boy olgun muz

4 yemek kaşığı yulaf ezmesi

1 yemek kaşığı kuru üzüm

İsteğe göre 1 kare bitter çikolata

Yulaflı fit kurabiyeler için öncelikle muzu çatalla ezin. Üzerine yulaf ezmesini ekleyin. Çatalla karıştırmaya devam edin. Daha sonra kuru üzümü de ekleyip tekrar karıştırın. Kaşık yardımıyla şekil verin ve mikrodalgaya sığacak şekilde bir tabağa dizin. Mikrodalgada 5 dakika pişirin. Fırında isterseniz pişme süresi 170 derecede 10 dakika olacaktır. Pişirdikten sonra isteğe göre 1 kare bitter çikolata eritip üzerini süsleyebilirsiniz. Çay ve kahvelerinizle afiyetle tüketin!

Yulaflı mikrodalga kurabiyesinden 5 büyük kurabiye hazırlayabilirsiniz ve 1 yulaflı bu kurabiyelerin 1 tanesi sadece 62 kalori. Şekersiz, yağsız ve unsuz tarifimizin tadına inanamayacaksınız.

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