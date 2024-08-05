Dijitalleşmenin hız kazandığı çağımızda, elektronik sektöründe yenilenmiş ürünlere olan ilgi giderek artıyor. Özellikle yenilenmiş telefonlar, ekonomik ve çevresel açıdan sağladığı faydalarla dikkat çekiyor. Türkiye’de yenilenmiş akıllı telefon pazarının başrol oyuncularından GoPlus, sürdürülebilirlik ve döngüsel ekonomi hedefleri doğrultusunda 12 ay garanti sunduğu yenilenmiş telefonlarla döngüsel ekonomiyi desteklerken, elektronik atıkların azaltılmasına da katkıda bulunuyor.İSTANBUL (İGFA) - Elektronik atıklar, dünya genelinde iklim krizine neden olan çevresel sorunların başında geliyor. Yenilenmiş cep telefonları, atık miktarını azaltırken, üretim sürecinde harcanan enerji ve ham madde kullanımını da minimuma indiriyor. Ayrıca, bu cihazlar, daha geniş bir kullanıcı kitlesinin modern teknolojilere erişimini mümkün kılarak döngüsel ekonomiye fayda sağlıyor. Türkiye’nin en büyük ve en eski yenilenmiş elektronik ürün marketi GoPlus, yenilenmiş cep telefonlarıyla teknolojiye erişimi kolaylaştırırken aynı zamanda sürdürülebilir bir geleceğe destek sağlıyor. TSE onaylı sertifikası ve BTK sayfasına erişim sağlayan karekodlarıyla güvenli bir kullanım sunan GoPlus, 12 aya varan taksit imkanıyla akıllı telefonlara erişimi kolaylaştırıyor.

“BU SÜREÇTE EN ÖNEM VERDİĞİMİZ NOKTA, TÜKETİCİNİN GÜVENDE HİSSETMESİ”

Telefonların yenilenme sürecini anlatan GoPlus & Arena Genel Müdür Yardımcısı Tolga İldaşer, “GoPlus olarak temel misyonumuz, kullanıcıların kullanılmış cihazlarını çevresel ve toplumsal sorumluluk bilinciyle satmalarını sağlayarak, döngüsel ekonomiye katkı sağlamak. Çünkü, yenilenmiş telefonlar, hem çevresel sürdürülebilirlik hem de ekonomik erişilebilirlik açısından büyük bir önem taşıyor. Bu misyonu hayata geçirebilmek için tecrübeli ekibimiz ile birlikte, cihazların yenileme süreçlerini en üst standartlarda gerçekleştiriyoruz. Teknolojik ürünlerin ileri dönüşüm sürecini, Pendik’te 16.000m2'lik modern tesisimizde, Ticaret Bakanlığı’nın verdiği lisansa tabi olarak titizlikle gerçekleştiriyoruz. Süreç, cep telefonu, tablet ve laptop gibi elektronik ürünlerin özenle değerlendirilmesi ile başlıyor. Değerlendirme sonrasında ise yenileme işlemleri uygulanarak, satışa uygun hale getiriliyor. Bu süreçte en önem verdiğimiz nokta, tüketicinin güvende hissetmesi. Bu nedenle, tüm yenilediğimiz cihazlara 12 ay süre ile GoPlus garantisi ve 14 gün iade hakkı sunarak yenilikçi teknolojiyi herkes için ulaşılabilir kılıyoruz” diye konuştu.