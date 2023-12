Olağanüstü atletik ve akrobatik becerilere sahip genç bir prens olarak oynuyorsunuz. Oyunun başlarında, prens, kral olan babasına bir simge olarak rakip bir ulustan bir hazine olan zamanın hançerini çalar. Ulusunun hain veziri prensi başka bir hazinenin, büyük bir kum saatinin kilidini açmak için hançeri kullanmaya zorladığında her şey ters gider. Kum saatinden gelen kumlar, krallığı sararak ve muhafızlarını ve vatandaşlarını, onu daha iyi bir tanımlama yolu olmadığı için “kum zombilerine” dönüştürerek uçar. Prens, vezir ve Farah adında genç bir kadın hayatta kalanlar arasındadır. Prensin hatasını telafi etme çabalarında Farah ile güçlerini birleştirecek, kum saatini arayacak ve vezirle yüzleşecek. Oyunun hikayesi oyunun çoğunda arka planda kalıyor, ancak güzelce yazılmış ve prensin kendi geçmişine bakışı olarak çerçeveleniyor. Örneğin, prens oyun sırasında belirli bir noktada düşüp ölürse, anlatıcı olarak “Hayır, böyle olmadı” gibi bir şey söylediğini duyacaksınız. Bu sadece ilginç bir teknik değil, aynı zamanda sizi devam etmeye de zorluyor. Karmaşık sınavının nasıl çözüleceğini tam olarak bilmek isteyeceksiniz.

Prensin yeni zaman hançerinin felakete neden olmanın yanı sıra başka kullanımları da var. Saray boyunca yayılmış olan kötülüğü yenmenin anahtarı ve aynı zamanda prensi neredeyse ölümsüz kılıyor. Çoğu durumda, prens ölümüne düşerse ya da bir kum yaratık ya da tuzak tarafından öldürülürse, son nefesiyle hançeri, talihsiz olaydan önceki bir noktaya “geri sarmak” için kullanabilir. hayatına son verdi. Bu yeteneği her kullandığınızda, oyunda ilerledikçe daha fazla kazandığınız ve kum yaratıklarını yenerek geri yüklediğiniz bir “kum tankı” na mal olur. Pratikte, genellikle kum tanklarınız bitmeyecek, ancak geçseniz bile, prensin hikayesini yakın zamandaki bir yerden yeniden başlatacaksınız.

Oldukça duyarlı, çok bağışlayıcı bir kontrol şeması, Prince of Persia: The Sands of Time sırasında hiçbir noktada özellikle sıkışıp kalmayacağınızı garanti eder. Çok sayıda ölüme meydan okuyan sıçrama ve diğer bu tür cesaret içeren diğer aksiyon macera oyunları, oyuncuyu manevralarını mükemmel bir şekilde zamanlamaya ve genellikle kontroller veya kamera perspektifiyle ilgili sorunlarla boğuşmaya zorlama eğiliminde olsa da, Prince of Persia Prens’in tüm muhteşem hareketlerini çekmenin oldukça basit olacağı bir şekilde ayarlayın. Ayrıca, oyunun devasa ortamlarının ikna edici görünümüne rağmen, oyun tamamen doğrusal ve prensin gidişatı çok net olma eğilimindedir. Kapılar arkasından kapanıp onu ileriye doğru bastırmaya zorlayacak ve her yeni bir alana girdiğinizde, nereye gitmeye çalıştığınızı ve aranızda duran şeyin ne olduğunu gösteren hızlı bir geçiş göreceksiniz. bu hedef. Ek olarak, oyunun sık kaydetme noktalarının her birinde, ileride ne olduğuna dair bir “vizyon” göreceksiniz – bir sonraki alanda yapılacak denemelerin ve sıkıntıların sepya tonlu hızlı bir montajı. Yakında bunun temelde yerleşik bir ipucu sistemi olduğunu keşfedeceksiniz. Hiç takılıp kalırsanız, bir kurtarma noktasına geri dönün, “vizyonu” tekrar izleyin ve muhtemelen ne yapmanız gerektiğini anlayacaksınız.

Prensin emrinde çok çeşitli gerçekten etkileyici hareketler var. Bir Orta Doğulu Örümcek Adam gibi, duvardan duvara üçgen atlayarak, dikey yüzeyler boyunca yatay olarak koşarak, dar çıkıntılarda dengeleyerek, iplerden veya yatay çubuklardan çılgınca sallanarak, sütunlardan atlayarak yerçekimine bir dereceye kadar meydan okuyabilir. sütun ve daha fazlası. O gerçekten bir oyunda bugüne kadarki en akrobatik karakter ve hamlelerini gerçekleştirmek basit ve hatta sezgisel. Prens kazara düşmeye zorlanamaz; Eğer onu birinden çıkarırsanız, çıkıntıyı otomatik olarak yakalar ve siz süresiz olarak tutunabilirsiniz. Bırakmak yerine kendinizi yukarı çekmek için ayrı bir düğme kullanılır, bu nedenle sevgili hayatınız için takılıyormuş gibi görünseniz bile yanlışlıkla düşme endişesi yoktur. Ve yerden binlerce fit yükseklikte dar bir ray üzerinde dengeleme yaparken bile, dengenizi kaybedip devrilirseniz, her zaman çıkıntıyı yakalayacak ve kendinizi tekrar yukarı çekebileceksiniz. Bütün bunlar belki biraz fazla uygun olabilir, ancak en azından sürekli olarak çukurlara düşmek yerine ilerleyeceğiniz anlamına gelir.

Oyun iki şeye indirgeniyor: gözlem ve zamanlama. Öncelikle nereye gitmeye çalıştığınızı anlamalısınız, bu alan geçişlerinden, “vizyonlardan” ve çevrilmesi gereken anahtarları veya düğmelere işaret eden seviyelerde ara sıra görülen işaretlerden anlaşılır olma eğilimindedir basılmak. O zaman oraya duvarlar boyunca koşarak, tuzaklardan kaçınarak, uçurumlardan atlayarak ve daha fazlasını yaparak ulaşmalısınız. Zamanlama zor değildir – hataya açık bir yer vardır – ve doğru zamanda doğru zamanda “zıpla” düğmesine basmak, ya bir tuzağın altında yuvarlanmak ya da aşağı yukarı doğru zamanda zıplamak, genellikle işe yarar .

Prens’in hamleler repertuarıyla ilgili en harika şey, onları ne kadar çabuk birbirine bağlayabildiği ve genel olarak ne kadar çevik hareket ettiği. Prens ve çevre arasındaki etkileşimler son derece ikna edicidir ve gerçekten tam olarak takdir edilmesi gerekir. Harika, küçük detaylar her yerde. Suda diz boyu ayakta durursanız ve bir duvarı koşmaya çalışırsanız, prensin ıslak ayaklarının hareketini başaramadığı için kaydığını göreceksiniz (ve duyacaksınız). Doğrudan bir duvara atlarsanız, prensin kendini itip geri düştüğünü göreceksiniz. İnsanüstü dengesi ve çevikliğine rağmen, prens bir şekilde inanılmaz derecede gerçekçi ve gerçekçi görünerek çıkıp oyunun daha ulaşılabilir görünmesini sağlıyor. Prensin tüm hareketleri oyun bağlamında mantıklı görünüyor ve daha erken bir zamanda tüm bu teknikleri nasıl birbirine bağlayacağınızı öğreneceksiniz. Örneğin, oyunun ilk aşamalarında kendinizi bir duvarın diğer tarafına doğru koşarken fırlatma şansınız olacak. Daha da önemlisi, prensin oyun tarihindeki en hızlı merdiven tırmanıcısı olduğu için özel bir övgü var. Bu karakterin etrafında manevra yapmak bir zevk, ki bu iyi, çünkü çoğunlukla yapacağınız şey bu.

Prince of Persia’daki oyun büyük ölçüde üç tür eylemden oluşur: gezinme (en yaygın ve en iyi tür), savaş ve bulmaca çözme. Bulmaca çözme, basittir ve diğer aksiyon macera oyunlarında bulacağınız tipiktir. Bazı kutuları baskı plakalarının üzerine itecek, bazı gizemli makinelerin nasıl kullanılacağını bulacak, bazı anahtarlar ve kaldıraçlar ve benzeri şeyler yapacaksınız. En azından buradaki bulmacaları daha ilginç kılan şey, bulmacalardan bazılarına otomatik olarak yardımcı olacak ve onları daha çok ortak bir ilişki gibi gösterecek olan prensin kadın meslektaşı Farah’ın varlığıdır. Prens’ten bile daha zayıf olan Farah, duvardaki çatlaklardan kayarak prensin ulaşamayacağı yerlere ulaşabilir. İkili sık sık birbirlerine geçişler açmanın yollarını bulmak zorunda kalacaktır. Bu sözde iki oyunculu dinamik ve aslında oyunun tüm görünümü, sanatsal 2001 PlayStation 2 oyunu ICO’yu anımsatıyor.

En önemli farklılıklardan biri, ICO’daki kadın karakterin aksine, Prince of Persia’dan Farah’ın savaşta tam bir sorumluluk olmamasıdır. Bir yay ve oklarla donanmış olarak, ara sıra karşılaşacağınız kum yaratıkları arasından seçim yapmanıza yardım edecek. Sadece onun yolundan çekilmediğinden emin ol. Yine de hata yapmayın, prens düşmanlarla karşılaştığında işin çoğunu yine de yapacak. Prince of Persia’daki savaş, oyunla ilgili neredeyse her şey gibi, son derece havalı görünüyor. Ve oyunun diğer yönleri gibi, oldukça kolay. Ne yazık ki, aynı zamanda biraz sığ.

Teknik olarak, prensin çok çeşitli dövüş hareketleri vardır. Palası konuşmanın çoğunu yapacak, zamanın hançeri ise çoğunlukla bitiriciler için kullanılıyor. Prens, rakiplerinin saldırılarını saptırmak için bıçaklarını kullanabilir ve ardından pala veya hançerle hızlıca karşı koyabilir. Kilitlemeli hedefleme sistemi yoktur, ancak sadece analog çubuğa rakip yöne doğru bastırıldığında, prens otomatik olarak o hedefe saldıracaktır. Bunu, prensin kung fu aksiyon kahramanı gibi yakındaki tüm düşmanları tekmeleyerek ve keserken etrafta dans edip takla atmasına neden olacak düşman gruplarıyla etkili bir şekilde savaşmak için kullanabilirsiniz. Ayrıca, düşmanlarını yerinde dondurmak için hançerle bıçaklayabilir ve onları havalı görünen bir son hareket için ayarlayabilir. Daha da iyisi, prens düşmanların üzerinden atlayarak aşağıya inerken onları kesebilir. Ek olarak, ölümcül dalış saldırıları gerçekleştirmek için duvarlardan atlayabilir veya duvarlardan ters çevirmelerle düşmanları şaşırtabilir. Bu arada, düşmanları çoğunlukla orada öylece duracak, kaba görünecekler. Ve asıl sorun bu. Çok çeşitli düşmanlar var ve onlara harika görünüyorlar, ancak pek de zor değiller. Size zarar vermeyi başarsalar bile, hançerin geri sarma gücü, çevredeki herhangi bir su havuzunda (genellikle bir tane bulunur) olduğu gibi hasarı ortadan kaldırabilir, çünkü içme suyu Prince of Persia’da sağlığınızı nasıl iyileştirdiğinizdir.

Düşmanlarınız, fazla endişelenmeden içkinizi içmenize izin verecek kadar yavaştır. Size yakın bir yere ışınlanırlar ve etrafınızı sararlar, ancak yavaş ve nadiren saldırırlar ve çoğu, atlama saldırılarına veya duvar dışı saldırılara karşı çok savunmasızdır. Bazı daha sert rakipler, üzerlerinden atlamaya çalışırsanız sizi bir kenara atar, böylece duvar dışı saldırı ana geçerli seçenek haline gelir ve çeşitliliği etkili bir şekilde sınırlar. Ve oyun ilerledikçe, daha büyük ve daha büyük düşman gruplarıyla savaşacaksınız, böylece savaş, oyun bitmeden oldukça tekrarlı hale gelecektir. Oyunun ilerleyen safhalarında, dokunduğu kum yaratıkları yok eden bir kılıç elde edeceksiniz ve o zamana kadar, daha önce gelen oldukça uzun süren dövüş sahnelerinden çok ferahlatıcı bir hız değişikliği sağlıyor. Yine de, oyunun diğer tüm yönlerinde olduğu gibi, Prince of Persia’daki savaşın da çok iyi kontrol edildiğini ve harika göründüğünü tekrarlamakta fayda var.

Savaş ve göreceli zorluk eksikliğine ek olarak oyunla ilgili bir başka sorun, bu özel geç oyun kılıcı tarafından öneriliyor. Temelde, oyun sırasında elde ettiğiniz gerçek değerlerin tek yeni numarasıdır. Oyunda ilerledikçe hançeriniz için daha uzun bir sağlık çubuğu ve daha özel yetenek yuvaları kazanırken, Prince of Persia oyununun oyunun ilk birkaç saatinde sunduklarını esasen görmüş olacaksınız. Birkaç öğe – ipte yürüme ve ip sallama – daha sonrası için kaydedilir, ancak oyun, aksiyon devam ederken gerçekten net bir karakter gelişimi veya yüksek zorluk hissi vermez. Aslında, muhtemelen son birkaç dövüşle hemen hemen aynı olduğu için, kum yaratıklarına karşı oyunun doruk noktasına ulaşan savaşının ortasındayken farkına bile varmayacaksınız.

Prince of Persia, büyük ölçüde oyunun olağanüstü görünümü nedeniyle bitiş çizgisine ulaşmak için 10 saat kadar süren bir zevktir. Prens ve Farah’ın karakter modelleri aslında harika görünmüyor, ancak oyunun geri kalanı kesinlikle harika. Kamera aniden yön değiştirdiğinde kullanılan çok düzgün bir hareket bulanıklığı efektini çabucak fark edeceksiniz – diğer oyunlarda, bu tür perspektif kaymaları genellikle şık olmaktan çok can sıkıcıdır. Prensin ayaklarından nereye giderse gitsin kum ve tozun nasıl yükseldiği gibi başka ayrıntılar da var. Ama en önemlisi elbette animasyon. Prens, inanılmaz derecede çevik ve zarif hareketleriyle Crouching Tiger, Hidden Dragon filminde yerinde olmayacakmış gibi görünüyor, bu yüzden Orta Doğu ortamı Hong Kong tarzı aksiyonla birleştiğinde Prince of Persia: The Sands veriyor Zamanın gerçekten eşsiz bir görünümü. Oyun boyunca kullanılan ortamlar ve yumuşak ortam aydınlatma efektleri de harika görünüyor, özellikle renklerin daha zengin olduğu, kare hızının daha yumuşak olduğu ve çözünürlüğün PlayStation 2 veya GameCube sürümlerinden daha keskin olduğu Xbox’ta. Oyunun bu sürümleri, Xbox sürümünün yanı sıra eşit şekilde kontrol eder ve kendi hakları açısından mükemmel görünür, ancak oyunun Xbox sürümü daha iyidir.

Mükemmel ses, bu tamamen etkileyici oyunu tamamlıyor. Prensin sesini sağlayan aktör, role mükemmel bir şekilde uyuyor ve Farah’ın soğukkanlı kararlılığına mükemmel bir engel olan karakter için sevimli ama küstah bir kişilik yaratıyor. İki karakter arasında paylaşılan şaka çok eğlenceli olabilir ve ikisinin ilişkilerinin gelişmesi için gerçekten zamanı olmasa da, birinin olması hala makul. Prince of Persia’daki ortam sesleri, prensin çeşitli yüzeylerdeki ayak seslerinden dışarıda olduğu zaman rüzgârın acelesine kadar, tamamen inandırıcı. Oyunun sonlarında oldukça zekice hazırlanmış bir bulmaca, oyunun net, gerçekçi sesini duyma yeteneğinize bağlıdır. Geleneksel Orta Doğu seslerini ve enstrümantasyonu sert bir rock kenarı ve bazı güzel koro vokalleriyle birleştiren mükemmel bir müzik notası da oyuna son derece iyi uyuyor. Tek bir sorun var: Çoğunlukla, müziği yalnızca savaş sırasında duyarsınız. Hızlı tempolu temaların, oyunun koşma ve zıplama sekansları sırasında pervasızlığa yol açması mümkündür, ancak bu kadar iyi bir film müziğinin yalnızca oyun sırasında nispeten nadir durumlarda duyulması biraz utanç verici.

Prince of Persia, ana maceraya ek olarak, özellikle her şeyi başlatan oyunun orijinal versiyonunun kilitlenebilir bir portunun varlığıyla bazı bonuslar sunuyor. Orijinal Prince of Persia, Tomb Raider gibi oyunları – ve çıkıntılara girebileceğiniz hemen hemen tüm diğer oyunları – etkiledi ve serideki yeni taksitle ne kadar cezalandırıcı olduğu konusunda keskin bir tezat oluşturuyor. Öte yandan Prince of Persia: The Sands of Time, gönülden tavsiye edilebilecek bir oyundur. Harika görünüyor ve duyarlı kontroller, bazı orijinal oyun mekaniği, iyi bir hikaye ve çok sayıda heyecan verici macera içeriyor. En basit ifadeyle: Bu oyunu kaçırmayın.