Prince of Persia: The Sands of Time remake Minimum Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Win 7 64

Win 7 64 İşlemci: Intel Core i3-560 3.3GHz / AMD Phenom II X4 805

Intel Core i3-560 3.3GHz / AMD Phenom II X4 805 Ekran Kartı: AMD Radeon HD 7790 veya NVIDIA GeForce GTX 750

AMD Radeon HD 7790 veya NVIDIA GeForce GTX 750 Sistem Belleği: 8 GB RAM

8 GB RAM Depolama: 30 GB Sabit disk alanı

30 GB Sabit disk alanı DirectX 11 Uyumlu Ekran Kartı

Prince of Persia: The Sands of Time remake Önerilen Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Win 10 64

Win 10 64 İşlemci: Intel Core i5-4670K 3.4GHz / AMD FX-8370

Intel Core i5-4670K 3.4GHz / AMD FX-8370 Ekran Kartı: AMD Radeon RX 570 4GB veya NVIDIA GeForce GTX 970 4GB

AMD Radeon RX 570 4GB veya NVIDIA GeForce GTX 970 4GB Sistem Belleği: 16 GB RAM

16 GB RAM Depolama: 30 GB Sabit disk alanı

Prince of Persia: The Sands of Time Remake, önerilen özelliklere ulaşmak ve 1080p’de yüksek grafik ayarına ulaşmak için Core i5-4670K 3.4GHz veya FX-8370 işlemcili Radeon RX 570 4GB grafik kartı gerektirecek. Prince of Persia: The Sands of Time Remake için gerekli sistem belleği 16 GB performans belleğidir. Prince of Persia: The Sands of Time Remake’i 8 GB olmadan oynamaya çalışmayın, bu da 30FPS’yi almanıza yardımcı olur Bir DirectX 11 GPU’ya ihtiyacınız olacak. Önerilen yaklaşık 6 yıllık bir bilgisayarın çalıştırılması gerekir.

Prince of Persia: The Sands of Time remake?

Antik Pers’in kavrulmuş kumları arasında, eski bir dilde yazılmış bir efsane var. Kanla taşınan ve hilekârlıkla yönetilen bir zamandan bahsediyor. Büyülü bir hançerin karanlık güçlerine kapılan genç bir Prens, güzel bir krallığa ölümcül bir kötülük salmaya yönlendirilir. Bu yazıda oyunun en az kaç gb alan, kaç gb ram, en az hangi seviyede işlemci ve grafik kartı ile çalışabileceği hakkında bilgiler bulacaksınız.