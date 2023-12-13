Şen, yeni asgari ücretin ne kadar olacağı ve zam oranı ile ilgili yaptığı açıklama ile birlikte, en düşük emekli maaşlarının en az ne kadar olacağı konusunda da tahminini söyledi.

2024 yılı Ocak ayı itibari ile Asgari ücretle ilgili ilk toplantı yapıldı. Çalışma Bakanı Işıkhan, toplantı başlangıcında konuşma yaptı. Işıkhan “işçilerin geçim şartları ve ülkemizin ekonomi şartları göz önünde bulundurularak komisyon asgari ücret belirlemesi yapacak” dedi. İkinci toplantı ise 18 Aralık tarihinde yapılacak. Yeni asgari ücret ne kadar olacak?

Yeni asgari ücret 18 bin TL mi olacak?

Ersan Şen ilk defa yeni asgari ücret konusunda 18 bin lira rakamını söyledi. 2024 yılının Ocak zammı ile beraber asgari ücretlerdeki yeni rakamla ilgili sorulara Şen, “ Benim beklentim ve görüşmüş olduğum ekonomist arkadaşların düşüncelerine göre 18 bin lira olacak. En düşük emekli maaşı ise 12 ila 13 bin civarında olacak” dedi.