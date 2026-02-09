Uber, Getir'in gıda, market, perakende ve su dağıtımını içeren dağıtım portföyünü satın almak için BAE'li kontrol sahibi hissedar Mubadala ile anlaştı.

BİTAKSİ VE GETİR FİNANS DAHİL DEĞİL!

Edinilen bilgiye göre anlaşmaya, Bitaksi ve Getir finans dahil edilmedi. Satın alma bedeli ise resmi olarak bugün saat 16.00'dan sonra açıklanacak.

TRENDYOL GO İLE ENTEGRE EDİLECEK

Türkiye’nin Uber için çok önemli pazar olduğu vurgulayan şirket, Getir kullanıcılarının uygulamayı kullanmaya devam edeceklerini ve Trendyol Go’nun geniş restoran ağından da yararlanabilecekleri duyurdu. Aynı şekilde Trendyol Go kullanıcıları da Getir ve GetirBüyük hizmetlerine direkt olarak ulaşabilecek.

Uber, geçtiğimiz yıl da Trendyol Go'nun yüzde 85 hissesini satın almıştı.