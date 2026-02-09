Burfaş kafelerde 2026 zamlı fiyatlar uygulanmaya başlandı. En büyük zam, karton bardakla ikram çaylara geldi. 10 TL olan küçük çayın fiyatı %50 zamla 15 TL’ye , büyük çayın fiyatı ise 25 TL’ye yükseldi.

SICAK İÇECEKLER 10 TL ZAMLANDI

Sıcak içecek grupları ise ortalama 10 TL zamlandı. Küçük boy Türk kahvesi 50, büyük Türk kahvesi ise 60 TL’ye oldu. Sıcak Çikolata ve Beyaz çikolatanın küçük boy fiyatları 85 TL’ye, Salep’in fiyatı ise 80 TL’ye yükseldi.

Küçük boy filtre kahve 60 TL, Espresso 50 TL, Americano 60 TL ,Red Eye 80 TL, Latte 80 TL, Latte Macchiato 80 TL, Sweet Berry Latte 80 TL, Cappuccino 80 TL, Chai Tea Latte 80 TL, Flat White 90 TL, Cafe Biscuit 80 TL, Caramel Macchiato 80 TL, Mocha 90 TL, Bal kabaklı Latte 95 TL, Toffe-Nut Latte 95 TL, Zencefilli Latte 95 TL, Kestaneli Latte 95 TL, Kestaneli Mocha 95 TL ve Tuzlu Karamelli Latte 95 TL. oldu. Kahve alımlarında büyük boy tercih edilmesi halinde ise 80 ve 85 TL olan kahvelere ekstra 10 TL, 95 TL olan kahvelere ise ekstra 15 TL fark alınacak. Meyve çay fiyatları da ortalama 10 TL arttı. Elma ve Tarçın çayı, Çilek, Kuşburnu, Yeşil Çay ve Karışık meyve çaylarının fiyatları ise 60 TL olarak belirlendi.

APERATİF ÜRÜNLERİNİN YENİ FİYATLARI

2026 Fiyat listesinde 2 ürün eski fiyattan satılmaya devam edilecek. Bursa Kazan simit 20, Bursa Tahanlısı ise 40 TL’den satılmaya devam edilecek. Ancak daha önce 30 TL’den satılan poğaçalar 35 TL’ye yükseltildi. Sandviç ve tost çeşitleri ise 115 TL ile 145 TL arasında fiyatlarla satılacak. Muffin ve kek çeşitleri ise 90 TL’ye yükseltildi.

PASTALARIN YENİ FİYATLARI

Zamlardan pastalarda nasibini aldı. Pasta fiyatları da %10-15 arasında zamlandı. Fiyatı en düşük pasta 115 TL fiyatıyla mozaik pasta olurken diğer pastaların fiyatı ise 135 TL ile 145 arasında değişiyor. Cookie ve Brownie grubundaki ürünlerin fiyatı da 100 ile 135 TL arasında değişen fiyatlara yükseltildi. Glutensiz ürünlerin fiyatları 90 ile 140 TL arasında değişen fiyatlarla satılacak.