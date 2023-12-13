Bursa'da akşam saatlerinde Mudanya Kumyaka'da artçı depremler kaydedildi.

Saat 21.12'de 2.6 büyüklüğünde ölçülen depremin ardından yine aynı noktada 21.14'te 2.4 büyüklüğünde bir sarsıntı daha meydana geldi.

Art arda kaydedilen depremler yerin 11.2 ile 11.4 kilometre derinliklerinde meydana geldi. 21.31'de 2.4 büyüklüğünde aynı noktada bir deprem daha kaydedildi.

DEPREMLER DEVAM EDİYOR

Öte yandan Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan bilgilere göre, saat 23.04'te 3.9 büyüklüğünde yine Kumyaka - Mudanya merkez üssü olan bir deprem daha kaydedildi. Deprem yerin 12.3 kilometre derinliğinde meydana geldi.

AFAD ise bu depremin büyüklüğünü 3.7 olarak bildirdi.

Bu sarsıntı öncesinde ise 22.56'da 2.3 büyüklüğünde, 22.51'de 2.4 büyüklüğünde depremler ölçülürken, 22.47 ve 22.46'da Gemlik Körfezi'nde 1.5 ve 1.6'lık sarsıntılar kayıtlara geçti.

ARTÇI SARSINTILAR SÜRÜYOR

23.04'de meydana gelen 3.9 büyüklüğündeki depremden sonra artçı sarsıntılar bölgede devam ederken, 23.05'de Mudanya-Zeytinbağı merkez üssü olan 2.1 büyüklüğünde, 23.06 ve 23.09 Gemlik Körfezi ve Kumyaka'da 1.7'lik sarsıntılar da meydana geldi.

KANDİLLİ RASATHANESİ KAYITLARINA GÖRE SON DEPREMLERİN LİSTESİ ŞU ŞEKİLDE