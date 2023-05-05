Kocaeli’de düzenlenen söyleşiye katılan öğretim üyesi Prof. Dr. Mehmet Zeki İbrahimgil, "Rumeli bir zamanlar tam manası ile bir Türk yurduydu. Biz Osmanlı’nın devamıyız ve orada sadece Türkler değil, Boşnaklar, Arnavutlar, Pomaklar ve Torbeşler de bize miras bırakılmış. Dolayısıyla, o bölgeye sahip çıkmak bizim tarihi misyonumuzdur. Onların bir yüzü Türkiye’ye dönük, çok büyük beklentileri var. Fakat maalesef Balkanlar’dan hala Türkiye’ye göçler sürüyor, bunu durdurmamız lazım. Balkanlar’da 2 milyonluk Türk nüfusu var, bunu azaltmak yerine artırmamız lazım" dedi.

Başiskele Belediyesi tarafından kazandırılan Kitaphane, dün akşam Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Zeki İbrahimgil’in "Rumeli’de Osmanlı Kültür Mirası" konulu söyleşisine ev sahipliği yaptı. Tarihçi-Yazar Volkan Şenel’in moderatörlüğünde gerçekleştirilen söyleşi programında katılımcılara önemli bilgiler aktaran Prof. Dr. İbrahimgil, Osmanlı Devleti’nin Rumeli topraklarında yaptığı imar ve ihya çalışmalarını detaylı bir şekilde anlattı. "Rumeli bir zamanlar tam manası ile bir Türk yurduydu" diyen İbrahimgil, "Osmanlı Devleti, Rumeli’nin fethinden sonra Anadolu’dan pek çok Yörük Türkmen aşiretini bir plan ve program dahilinde bu bölgeye yerleştirdi. Türk nüfusunun artması ile Türk şehirleri teşekkül etmeye başladı. Kurulan bu şehirlerde pek çok cami, mescit, medrese, han, hamam, köprü gibi dini ve sosyal tesisler inşa edildi. Osmanlı, 20. yüzyılın başlarına kadar 500 yıldan fazla hakim olduğu Rumeli topraklarını da Anadolu gibi imar ve ihya etmiş, ele geçirdiği bu topraklardaki mevcut eserleri korumuş, hatta onarmış ve bunların yanı sıra kendi kültürünü yansıtan eserler inşa etmiş. Bunu ise imparatorluğunun gereği olarak görmüş. Hem yerliler hem de Anadolu’dan Balkanlar’a getirilenler bu eserleri uzun yıllar kullanmıştır" diye konuştu.

"Balkanlar’daki Türk nüfusunu korumamız lazım"

Son dönemlerde Rumeli’de irtibat artışı olduğunu vurgulayan Prof. Dr. İbrahimgil, “Gönül coğrafyamızın en önemli parçalarından biri olan Rumeli’de bağlar yeniden kuruluyor. Devletimiz, sivil toplum kuruluşlarımız Rumeli’ye sahip çıkmaya başladı. Aslında biz Osmanlı’nın devamıyız ve orada sadece Türkler değil, Boşnaklar, Arnavutlar, Pomaklar ve Torbeşler de bize miras bırakılmış. Dolayısıyla, o bölgeye sahip çıkmak bizim tarihi misyonumuzdur. Onların bir yüzü Türkiye’ye dönük, çok büyük beklentileri var. Fakat maalesef Balkanlar’dan hala Türkiye’ye göçler sürüyor, bunu durdurmamız lazım. Çünkü hem Türkiye hem de Balkanlar için akrabalarımızın, soydaşlarımızın o bölgede kalması çok önemli. Balkanlar’da 2 milyonluk Türk nüfusu var, bunu azaltmak yerine artırmamız lazım. Bu da devlet politikasıyla mümkün olur. Devlet adamlarımız sık sık oralara gitmeli. Kültür miraslarımızı korumaya ve ihya etme çalışmalarına önem göstermeye devam etmeliyiz" ifadelerini kullandı.