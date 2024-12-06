AK Parti 25. Dönem Milletvekili ve Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof.Dr. Mazhar Bağlı katıldığı bir YouTube kanalı programında 'Yeni Anayasa Çalışmaları ve Hukuk Tartışmaları' üzerine önemli değerlendirmelerde bulundu.BURSA (İGFA) - Türkiye’nin tarihsel deneyiminin ışığında, iç hukuk sistemini adil bir mekanizma haline getirerek dünya genelinde adalete yol gösterebilecek potansiyele sahip olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Mazhar Bağlı; hukuk sisteminin belirli bir standarda kavuşturulmaması durumunda ülkenin büyümesinden edilemeyeceğini kaydetti.

Türkiye’nin demokrasi ve hukuk deneyimini evrensel normlara çıkarabilmemiz için de yeni bir anayasa yapılmamasının şart olduğunu belirten Prof. Dr. Mazhar Bağlı, burada siyasete büyük iş düştüğünü söyledi.

Yeni anayasa çalışmalarında, toplumsal taleplerini ve farklılıkların bir arada yaşayabilme taleplerini siyaset kurumunun görmezden gelmemesi gerektiğini ifade eden Prof. Dr. Bağlı, "Yıllardır bu sorunlara sakıncalı etiketiyle bakılırken idare etme yoluna gidildi. Oysa çözüm için idare etmeye yönelik bir anlayışa değil çözüm odaklı bir yaklaşıma ihtiyaç var. Örneğin, Türkiye’nin PKK terörüyle mücadelesinde askeri anlamda elde ettiği başarılarını bir yana koyarsak PKK ideolojisini yapı sökümüne uğratacak gerçekçi ve kalıcı çözüm ortaya koyan çalışmasının olup olmadığı şüphe götürür. Bizler birçok konuda olduğu gibi insan hakları ve demokratik yaşamı genele yayacak şekilde normlar sistemi oluşturmak noktasında geç kalıyoruz. Bu da sosyolojik sorunları da beraberinde getiriyor” diye konuştu.

Hukuk üzerinden insanların terbiye edilerek sosyalleştirilmeye ve belirli bir ideolojisi sahibi yapmaya çalışmanın toplumsal barış, dolayısıyla da kamu düzeni için son derece yanlış bir yöntem olduğunun altını çizen Prof. Dr. Mazhar Bağlı; bu noktada bireyin devletle bireyin toplumla ilişkisini değerlendirirken hangi referansların alınacağının önemine vurgu yaptı.

“Öncelikle bu anlamda bir Kuruluş Bildirgesi ve ortak bir Konsensus metni olması gerekiyor." diyen Prof. Dr. Bağlı, "Bu metin somut olmaktan öte soyut bir metin olmalı. Demokrasisi güçlü ve evrensel standartlarda hukuk sistemine olan ülkelerde birinci adım aslında burada başlıyor. Bizim Batıdakinin de aksine insanları ve devleti tam anlamıyla adil olmaya davet edecek ve Batının çifte standartlı adalet sistemine de meydan okuyacak bir değerler manzumesini inşa etmemiz lazım. Bu yeni düzende tartışmaya kapalı hiçbir madde olmamalı diye düşünüyorum" diye konuştu.

Prof. Dr. Bağlı, ülkedeki kozmopolit gerçeklik gözardı edilmemesi gerektiğini belirterek, "Yeni anayasa siyasetteki ve toplumdaki ayrışma duygusunu değil birlikte yaşama tutkusunu perçinlemeli. Barış, hoşgörü, sevgi ve kardeşlik içerisinde yaşamamızı sağlayacak bir sistem kurmalıyız. Burada da siyasetin daha fazla sorumluluk alması gerekiyor.” dedi.