Asfalt çalışmalarıyla ilgili bilgi veren Başkan Zemci Şahin, “Yapılan altyapı ve asfaltlama işlerini İnegöl halkının hassasiyetini de göze alarak daha fazla hızlandırdık. 5 asfalt ekibiyle yollarda hem asfaltlama hem de vatandaş çamurdan kurtulsun diye frezeli yama işleri ve gerekli malzemelerin döküm işleri yapılıyor. Hava şartları uygun olduğu sürece altyapı işleri biten yerlerin üstünün kapanması ve asfaltlama işleri hızlı bir şekilde devam edecek. Şuan çalışma yapılan mahalle ve sokaklar şöyle: Frezeli yama ekibi: Esentepe Mahallesi Menekşe Caddesi, Yama 2. Ekip: Süleymaniye Mahallesi Yeşildağ Sokak, Yama 3. Ekip: Burhaniye Mahallesi Hacı Salih Sokak, 4.Kaplama hazırlık + asfalt ekibi ve çalışması: Süleymaniye Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi, 5.Robot ekip: Yeniceköy Mahallesi muhtelif sokaklar da çalışmalar devam ediyor. İlerleyen günlerde plan dahilinde altyapısı biten diğer mahalle ve sokakların da asfaltlama çalışmalarına geçilecek” dedi.

Kaynak: bülten