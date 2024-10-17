Dün Malatya'da yaşanan 5.9 büyüklüğündeki depremin ardından Sivas'ta da peş peşe sarsıntılar kaydedildi. Yer bilimci Görür, depremlerin "Merkezi Anadolu Fay Zonu" (CAFZ) içinde gerçekleştiğini belirtti.

CAFZ'nin Erzincan'dan Mersin'e kadar uzandığını ve Kayseri'den geçtiğini vurgulayan Görür, "Sivas’ın doğusunda iki deprem oldu. Biri 4,7 dlgerl 4,2. Depremler Merkezl Andolu Fay Zonu icinde (CAFZ). Zon oligosenden beri aktif. Sol yonlu, dogrultu atimli. Erzlncan-Mersin’ e kadar uzanıyor ve kayseri’den geçiyor. Büyük deprem de üretebilir. Ecemiş Fayı olarak da bilinir" ifadelerini kullandı.