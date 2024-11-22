CHP'nin 7. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yargılandığı davasına desteğe giden Zafer Partisi Genel Başkanı Prof. Dr. Ümit Özdağ, aynı desteği Ekrem İmamoğlu'na da vereceklerini açıkladı.ANKARA (İGFA) - Zafer Partisi Genel Başkanı Prof. Dr. Ümit Özdağ, Cumhuriyet Halk Partisi’nin 7. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun yargılandığı davaya katıldı.

Anayasa'dan kaynaklanan haklarını kullanan Kemal Kılıçdaroğlu'na destek vermeye geldiğini belirten Prof. Dr. Ümit Özdağ, "Hukuk devletine destek vermeye geldik" dedi.

Zafer Partisi olarak aynı desteği Ekrem İmamoğlu'na da vereceklerini belirten Prof. Dr. Özdağ, "Çünkü demokrasi budur. Kemal Bey siyasette bizim rakibimiz olabilir. Ekrem Bey siyasette bizim rakibimiz olabilir. Biz bizim rakibimiz olarak yasaklanmadan kalmalarını istiyoruz. Çünkü demokrasi bunu gerektiriyor.” dedi.

İktidarın rakiplerine siyasi yasak getirerek dikensiz çiçek bahçesi oluşturma hevesi peşinde olduğunu belirten Prof. Dr. Özdağ, "Buna izin vermemeliyiz diye düşünüyorum ve bütün CHP'lileri saygıyla selamlıyorum. Bu mücadele de yanında olacağız" diye konuştu.