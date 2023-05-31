Firmaların tanıtım ve reklam ürünleri ihtiyaçlarına tek adresten çözüm sunmayı hedefleyen PROMOGIFT İstanbul, yeni nesil promosyon tasarımlarını Eylül ayındaki fuarda sergileyecek.İSTANBUL (İGFA) - Bu yıl ilk kez ayrı bir fuar olarak düzenlenen PROMOGIFT İstanbul’da 100’ün üzerinde sektör markası, yurt içi ve yurt dışından binlerce profesyonelle buluşacak.

Tarsus Fuarcılık tarafından PROMASİAD (Promosyon ve Matbaa Sanayici İş Adamları Derneği) işbirliğinde Tüyap Beylikdüzü’nde gerçekleştirilecek olan PROMOGIFT İstanbul’u kurumsal firmalar, promosyon ürünleri distribütörleri, tekstil üreticileri, dijital baskı merkezleri, reklam ajansları, reklamveren firmalar, Kobiler, perakende malzeme satıcıları ile kamu kurumları ve özel kuruluşların temsilcileri ziyaret edecek.