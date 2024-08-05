Prysmian Powerlink tarafından dünyanın en derin denizaltı kablo kurulumu gerçekleştirildiİSTANBUL (İGFA) - Enerji ve telekomünikasyon kabloları sektörünün dünya çapında lideri Prysmian, deniz altı kablo sistemlerinin üretimi ve kurulumu segmentinde faaliyet gösteren şirketi Prysmian Powerlink ile İtalya’da dünyanın en derin deniz altı enerji kablosunun kurulumunu gerçekleştirdi.

Su içerisinde çelikten yüzde 50 daha hafif olan yenilikçi kablo zırhı çözümüyle de öne çıkan Prysmian, rekor projesiyle Sicilya, Sardinya ve İtalya’yı çift su altı kablosuyla birbirine bağlayacak.

30 binin üzerinde çalışanıyla 50'den fazla ülkede faaliyet gösteren Prysmian, küresel çapta bir rekora imza attı.

İtalya merkezli Prysmian Powerlink ile 2 bin 150 metre derinlikte, dünyanın en derin deniz altı enerji kablosunun kurulumunu gerçekleştiren şirket, yüksek modüllü sentetik elyaflara dayalı bir kompozit malzeme ile tasarlanan bu zırhlı kablo ile yeni nesil kablo teknolojisini de sergiledi.

500 kV Yüksek Gerilim Doğru Akım Kağıt İzoleli Yağlı kablonun (HVDC MI) deneme testleri de başarıyla tamamlandı. Avrupa'da elektrik iletimi şebeke operatörü olan Terna'nın, Tyrrhenian Link isimli 970 km uzunluğunda ve 1000 MW kapasiteli projesi kapsamında gerçekleştirilen kurulum ile Sicilya, Sardinya ve İtalya çift su altı kablosuyla birbirine bağlanacak.