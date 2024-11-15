PTT AŞ tarafından “Yüreğimde Filistin” konulu anma pulu ve ilkgün zarfı 15 Kasım 2024 tarihinde tedavüle sunuldu.İSTANBUL (İGFA) - PTT AŞ, 15 Kasım 2024 tarihinde "Yüreğimde Filistin" konulu 29 TL (85 x 60 mm boyutunda) bedelli anma pulu, söz konusu pula ait 58 TL bedelli ilkgün zarfı ile ayrıca içerisinde 29 TL bedelli anma pulu (85 x 60 mm boyutunda), 3x 29 TL bedelli seri numaralı anma pullar (85 x 60 mm boyutunda), (85 x 60 mm boyutunda), (90 x 60 mm boyutunda) ve 58 TL bedelli ilkgün zarfının bulunduğu portföy 750 TL abone sayısı kadar PTT iş yerlerinde ve PTT AŞ’ye ait www.filateli.gov.tr web adresinde satışa sundu.



Söz konusu filatelik ürünlerin satışı ile aynı tarihte PTT Pul Müzesi Hacı Bayram Mah. Atatürk Bulvarı No:13 Ulus Altındağ/ANKARA adresinde "Yüreğimde Filistin 15.11.2024 ANKARA" ibareli ilkgün damgası kullandırılmaya başlandı.